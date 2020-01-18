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مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

السبت، 18 يناير 2020 02:30 ص
مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة سيارات متروكة فى الشوارع - أرشيفية
كتب أحمد عبدالهادي – أحمد حسنى

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تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة فى أنحاء مصر دون أى مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام .

وقال صبرى فى دعواه، إن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التى عفى عليها الزمن، والملقاة فى الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرا جسيما كالقنبلة الموقوتة فى شوارع وأزقة وحوارى القاهرة والمحافظات الأخرى.

وأوضحت الدعوى، إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة فى العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية فى التعامل مع هذه النوعية من السيارات .

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 

-محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة:

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات:

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
 

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص:

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.


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