محافظ كفرالشيخ يتابع استكمال رفع مخلفات الأمطار بالمدن والقرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع استكمال عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وانتظام التيار الكهربائى وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار ،وتواجدت الأجهزة المعنية بالشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار، وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي فصل عنها التيار ومتابعة روافع الري والصرف، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة.

وتابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق ،أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية والقرى وتوابعها على مدار الساعة، وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى باستكمال أعمال رفع المياه بالاراضى الفضاء والأماكن المنخفضة بجميع الشوارع الفرعية والجانبية وذلك عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية والمداخل ورفع كل مخلفات المطر والتخلص من مياه الأمطار المتراكمة من خلال معدات الوحدة، بالإضافة الى رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الصناديق أول باول.

كما تابع مرسي استمرار سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى ورفع كفاءه النظافة واستكمال أعمال رفع المياه بجميع الشوارع ورفع مخلفات المطر والتخلص من مياة الأمطار المتراكمة بجميع شوارع القرى والتوابع وبجوار المدارس والمصالح الخدمية، وتسليك خطوط الصرف الصحى، وإصلاح خطوط المياه وخطوط الطرد بالقرى والتوابع، ومتابعة محطات الصرف وخفض المنسوب بالقرى، واصلاح بعض اخطار الصرف والمرافق العامة من مياه وكهرباء ومازال العمل مستمراً بالمنظومة بصفة دائمة.

وتابع طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية واستمرار سحب المياه ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،استمرار سحب تجمعات مياه الأمطار أول بأول بمحيط المدارس والشوارع وأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة بشوارع المدينة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.