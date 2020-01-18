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محافظ الشرقية يطالب "الموسيقيين" بتفعيل دورها بالقرى لرعاية المواهب

السبت، 18 يناير 2020 03:21 م
محافظ الشرقية يطالب "الموسيقيين" بتفعيل دورها بالقرى لرعاية المواهب محافظ الشرقية ونقيب الموسيقين
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل دور الفن والإرتقاء بالثقافة والذوق العام للمواطنين، مؤكدا أن الفن الراقى بمثابة القوى الناعمة التى يمكن من خلاله المساهمة فى بناء الوطن وتقدمه وإستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم.

طالب المحافظ بتفعيل دور نقابة الموسيقيين بالشرقية والوصول إلى قرى ومراكز المحافظة لخلق حالة إبداعية فى مختلف الفنون ، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقى والطرب وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير فى إثراء الحياة الفنية والثقافية فى مصر، جاء ذلك خلال إستقباله الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية وأعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد.

قدم محافظ الشرقية التهنئة للنقيب ومجلس الإدارة الجديد متمنياً لهم التوفيق والسداد والعمل على رعاية المواهب الفنية وإكتشاف الأصوات الواعدة لتقديم فن راقٍ وجميل.

ومن جانبه أكد الفنان خالد بيومى نقيب موسيقيين الشرقية، أن النقابة تسعى لتقديم فن راقٍ وهادف يتماشى مع الذوق المصرى الأصيل، مشيرا أنه سيتم إعاده كشك الموسيقى مرة أخرى، العلامة الفنية الأصيلة المميزة لمدينة الزقازيق ليتم تعميمها فى باقى مراكز المحافظة للنهوض بالذوق العام، وقال: أن الفن يُهذب الأخلاق  يرتقى بالنفس البشرية.

أوضح نقيب الموسيقيين أنه سيتم فى القريب العاجل تحديد مكان بالمدينة لإستقبال فرقة موسيقية تابعة للنقابة لتقدم سيمفونية عزف حر والذى سينَال إعجاب المهتمين بالموسيقى والغناء.

وفى نهاية اللقاء قدم النقيب وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية لإستقبالهم اليوم ومساندته لكافة أوجه أنشطة النقابة لتقديم فن وعزف راقٍ يليق بأبناء المحافظة.

يذكر أنه فاز الفنان خالد بيومى بمنصب النقيب، وذلك بحصوله على 200 صوت ، و كان وأدلى 234 عضوًا بأصواتهم، حيث تم احتساب 229 صوتًا صحيحًا منهم، فيما كانت هناك أربعة أصوات باطلة.

وفاز بعضوية مجلس النقابة كلًا من: عمرو السيد محمد، بـ 133 صوت، وأحمد شاكر، بـ 125 صوت، وعزت على شعبان، بـ 119، وأحمد محمود، محمد، بـ 108 أصوات، وأحمد فوزى أحمد، بـ 104 أصوات، وأحمد إبراهيم، بـ 95 صوتًا.

استقبلا اعضاء الموسيقيين الجدد 2
استقبلا اعضاء الموسيقيين الجدد

 

استقبلا اعضاء الموسيقيين الجدد 3
محافظ الشرقية وأعضاء نقابة الموسيقيين الجدد

 


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