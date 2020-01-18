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محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات تحيا مصر ويعلن عن قرب إفتتاح وتشغيل 5 آخرين

السبت، 18 يناير 2020 06:04 م
محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات تحيا مصر ويعلن عن قرب إفتتاح وتشغيل 5 آخرين جانب من الاجتماع
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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عقد اللواء أشرف عطية،  محافظ أسوان، إجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات تحيا مصر وذلك بحضور ممثلى صندوق تحيا مصر وإدارة الأشغال العسكرية ، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والشباب والرياضة والمشروعات والمالية ، بالإضافة إلى العقيد محمد الدجوى عضو الرقابة الإدارية.
 
وأكد محافظ أسوان على أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح وتشغيل 5 مشروعات من إجمالى 15 مشروع فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى .
 
ولفت عطية ، إلى أن من أبرز المشروعات التى سيتم إفتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير ولتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد ، علاوة على مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة ، فضلاً عن توصيل المرافق العامة مع إستكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية .
 
وكشف اللواء أشرف عطية، أنه تم الإتفاق مع مسئولى صندوق تحيا مصر على تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة لتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توجيه هذه المشروعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد والمكتسبات لصالح المواطنين حيث أنه من أبرزها زيادة عدد القرى الأكثر إحتياجاً ، بجانب تنظيم قوافل لعلاج أمراض العيون ضمن مبادرة " نور الحياة"، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج مع توزيع لحوم الأضاحى والبطاطين للأسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن توزيع الملابس الجاهزة على طلاب الجامعة.
 
وشدد على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات والمتابعة الميدانية الدؤوبة لمشروعات تحيا مصر مع التنسيق العرضى بين الجهات المنفذه والممولة لتجاوز أى معوقات تعترض معدلات التنفيذ المطلوبة في إطار التوقيتات المحددة .
 
 

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