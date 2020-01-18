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مجلس مشايخ ترهونة يدعو قبائل ليببا للاتحاد ضد التدخل التركى

السبت، 18 يناير 2020 02:37 م
مجلس مشايخ ترهونة يدعو قبائل ليببا للاتحاد ضد التدخل التركى ليبيا - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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دع مجلس مشايخ ترهونة جميع القبائل الليبية ان تتحد ضد التدخل التركى فى ليبيا، واستنكر مجلس مشايخ ترهونة في بيان له بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما تقوم به ما وصفها بــ"حكومة السراج" في طرابلس من جلب للمرتزقة وبيع لسيادة الوطن بأموال الشعب الليبي ، وإهدار للمال العام الذي تتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت القوات المسلحة بتأمينه قبل سنتين .

وأضاف مجلس مشايخ ترهونة فى بيانه اليوم :"مجلس مشائخ ترهونة وهو يحيي جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والمليشيات ودواعش المال العام ، ومقارعتها اليوم لمرتزقة أردوغان المعتوه،  فإنه يؤكد بكل قوة تلاحمه مع إخوتنا القبائل العربية في المنطقة الشرقية في قيامهم بقفل أنابيب الحقول النفطية في الهلال النفطى".

وطالب المجلس في بيانه باستمرار هذه الخطوة إلى أن يتم القضاء على مثلث الشر والفساد في ليبيا، وتأمين كامل البلاد، وطرد من وصفوهم بــ"مرتزقة المعتوه أردوغان" من تراب ليبيا الطاهر.

 

وتابع المجلس في بيانه : لا يمكن أن نسمح بأن تضحى بلادنا مرتعا للمرتزقة الارهابيين بأموالنا ونحن قادرون على منع ذلك، داعين كافة القبائل الليبية أن تلتحم بالقبائل العربية في الشرق، وأن نقف معهم صفا واحدا لحماية مقدرات البلاد مما وصفوها بـ” حكومة المليشيات ” وعبثها وخيانتها المعلنة للوطن.

 

يشار إلى أنه قد كشفت صحيفة الغارديان الانجليزية عن وصول أكثر من 2000 مرتزق وإرهابي سوري إلى ليبيا عن طريق تركيا ، مبينةً بأن هؤلاء المرتزقة يتقاضون 2000 دولار شهرياً من حكومة الوفاق نظير مشاركتهم مع مسلحيها في القتال ضد القوات المسلحة في طرابلس.

 

 


ليبيا

اردوغان

التدخل العسكرى فى ليبيا

مشايخ ترهونة

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