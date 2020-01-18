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مايك بومبيو: فخور للاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة التعاون بين أمريكا واليابان

السبت، 18 يناير 2020 01:57 م
مايك بومبيو: فخور للاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة التعاون بين أمريكا واليابان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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احتفى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، بمرور 60 عاما على معاهدة التعاون المتبادل بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا :" لعب تحالفنا وسيواصل لعب دور أساسى فى ضمان السلام والأمن فى بلدينا".

 

ونشر الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية عبر تويتر، نص تصريحات بومبيو، وقال:"فخور للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة التعاون المتبادل بين اليابان والولايات المتحدة، لعب تحالفنا وسيواصل لعب دور أساسى فى ضمان السلام والأمن فى بلدينا، أتطلع لسنوات عديدة من تحالفنا القوي".

 

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

وفى سياق مختلف، خاطب بومبيو، منظمة الدول الأمريكية، أمس الجمعة، وقال الحساب الرسمى للخارجية:"ممتن لمخاطبة منظمة الدول الأمريكية أمس. نلتزم بتعزيز نصف الكرة الأرضية بالحرية، حيث تلتزم الحكومات بسيادة القانون ويتم تمكين الناس سياسيًا واقتصاديًا لتحقيق تطلعاتهم. هناك الكثير يمكننا القيام به معًا".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ـمس الجمعة، أنه سيفتح تحقيقا فى المزاعم بشأن وضع تحركات السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا مارى يوفانوفيتش تحت المراقبة من جانب مواطنين أمريكيين بشكل غير قانونى على خلفية التخطيط لإبعادها من منصبها من جانب الإدارة الأمريكية.

وقال بومبيو، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، "سنفعل كل شيء نحتاجه للتقييم بشأن ما إذا حدث شيء كهذا، أشك فى أن كثيرا مما ذُكر سيثبت خطؤه، لكن واجبنا، واجبى كوزير للخارجية، هو التأكد من أننا نُقيّم ونحقق، فى أى وقت يقول أحدهم أنه قد يكون هناك خطر على أحد مسئولينا سنفعل ذلك".

وتأتى تصريحات الوزير الأمريكى بعد نحو يومين من زعم رجل الأعمال الأمريكى من أصول سوفيتية، ليف بارناس، الذى يعد حليفا مقربا من محامى ترامب الشخصى رودى جوليانى، أن السبب الوحيد لإقالة مارى يوفانوفيتش، فى مايو الماضى، يعود إلى معارضتها لمحاولات الضغط على كييف لفتح تحقيق بحق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة ونائب الرئيس السابق باراك أوباما، ونجله هانتر الذى كان يدير إحدى شركات الطاقة فى أوكرانيا، مؤكدا أنه كان يتسلم معلومات عن تنقلات السفيرة واتصالاتها الهاتفية من رجل آخر يدع روبرت إف هايد.


مايك بومبيو

خارجية امريكا

الخارجية الامريكية

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