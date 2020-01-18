سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

والاستعداد لبدأ تسليم 1200 وحدة بحلول يونيو 2020..

"ماونتن فيو" توقع عقود إنشاءات جديدة بقيمة 3.5 مليار لمشروع "iCity"

السبت، 18 يناير 2020 01:27 م
"ماونتن فيو" توقع عقود إنشاءات جديدة بقيمة 3.5 مليار لمشروع "iCity" جانب من إنشاءات ماونتن فيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبرمت شركة "ماونتن فيو" عقود إنشائية مع مجموعة من المقاولون من ضمنهم مكتب المهندسون الاستشاريون العرب "محرم باخوم" وشركة دار المعمار للهندسة DME و"ريدكون" بقيمة 3.5 مليار جنيه مصرى، وذلك لتولى وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بموقع مشروع “iCity”. وأعلنت الشركة أنه بحلول يونيو من عام 2020 الحالى، ستبدأ الشركة فى تسليم 1200 وحدة سكنية فى المشروع. 
 
ماونتن فيو (1)
 
تم تكليف الشركات بموجب هذه الاتفاقيات الجديدة بتولى تمهيد الطرق وتسويتها، وأعمال الإحلال والخرسانة والتشطيب بالإضافة إلى فحص التربة وصلاحيتها مع جميع أعمال الحفر والقيام بالاستكشاف للمراحل التالية.
 
ماونتن فيو (2)
 
من جانبه وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو،: "نسعى فى "ماونتن فيو" إلى التعاون مع مزيد من الكيانات والشركات التى تساهم فى تنمية مشروعاتنا بما يحقق رؤيتنا فى تطوير مشروعات عقارية مميزة عن باقى المنتجات العقارية الأخرى فى السوق المصري. استعنا بنخبة من خبراء الإنشاءات على مستوى السوق من أجل تولى الأعمال الإنشائية والانتهاء منها فى أسرع وقت وبأعلى جودة، لنتمكن من تسليم أولى مراحل المشروع خلال العام الحالى".
 
ماونتن فيو (3)
وأضاف سيلمان: "اليوم، لدينا أكثر من 5000 عامل يعملون وفقًا لنظام مناوبات دورية على مدار اليوم، بالإضافة إلى مصانع الطوب والانترلوك التى إنشاتها مجموعة دار المعمار من أجل توفير أعلى طاقة انتاجية، واستخدام أحدث الآلات المستخدمة والمعروفة بجودتها عالميًا فى مجال الإنشاءات، من أجل الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتقديم أفضل جودة تنفيذية للمشروع.
 
ماونتن فيو (4)
 
تعد شركه "ماونتن فيو iCity" من أكبر المشروعات العقارية فى السوق المصرية التى أحدثت طفرة واضحة بالسوق العقارى المصرى منذ انطلاقه، حيث وضعت فيه "ماونتن فيو" استثمارات تخطت حاجز الـ 8 مليار جنيه على مساحة 2 مليون ومائه ألف متر مسطح (500 فدان). كما أنه من بين أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التى تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، فى إطار الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية والشركات الخاصة والكيانات الاقتصادية الكبرى. 
 
الجدير بالذكر أن "ماونتن فيو" تستعد لطرح وحدات جاهزة التسليم داخل مشروع “iCity” فى مرحله“Club Park” بالإضافة لاستعدادها لبدء افتتاح المرحلة الأولى من نادى ماونتن فيو بحلول نهاية العام الحالي.
 

ماونتن فيو

مشروع icity

المهندس عمرو سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة