فيديو.. انسياب مرورى فى شارع رمسيس وكوبرى أكتوبر

كتب ــ كريم صبحى

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، سيولة مرورية، اليوم السبت، فى شارع رمسيس فى الاتجاة القادم من منزل كوبرى اكتوبر. كما شهد كوبرى أكتوبر، سيولة مرورية فى الاتجاهين القادم من مدينة نصر والقادم من اتجاه المهندسين، وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

وتستمر الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.