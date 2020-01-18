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غسلها وصلى عليها.. بلاغ يقود الأمن لكشف جريمة قتل فكهانى لزوجته بقنا

السبت، 18 يناير 2020 01:23 ص
غسلها وصلى عليها.. بلاغ يقود الأمن لكشف جريمة قتل فكهانى لزوجته بقنا جثة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، على يد زوجها، بعد أن تعدى عليها بـ"كوريك" بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وقيام أسرتها بمشاركة الزوج بتكفينها وإقامة إداء صلاة الجنازة عليها تمهيداً لدفنها قبل وصول توقيع كشف الصحة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد ورود بلاغًا من مجهول بأداء صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد السراج بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، دون استخراج تصريح دفن ووجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وقال مصدر ، إن الأجهزة الأمنية بمركز دشنا تلقت بلاغ من مجهول بأداء صلاة جنازة على ربة منزل داخل مسجد بقرية فاو وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل تدعى نجوى.غ.ف.ع.

وأضاف المصدر، أن تحريات المباحث كشفت أن هناك مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليها وزوجها فتحى.م.م، بائع فاكهة، بسبب خلافات عائلية قام على إثرها الزوج بضرب زوجته بـ"كوريك" ما أدى إلى وفاتها .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

فى سياق آخر، صرحت نيابة مركز قوص بدفن جثة طفل طفل لقى مصرعه في حادث اصطدام سيارة كبود بطريق عباسة في مركز قوص شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة الي مستشفى قوص المركزي، واخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وكان قد تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قوص المركزي وصول عبدالله عابد محمد، 10 سنوات، اثر حادث اصطدامه بسيارة كبود بطريق عباسة في قوص وأودعت الجثة بمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.



 

 


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