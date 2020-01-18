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صور.. شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات

السبت، 18 يناير 2020 02:42 م
صور.. شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى
كتب محمد صبحى - تصوير حسن محمد

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وصل منذ قليل شباب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، والبالغ عددهم 94 شابا ممثلين عن 37 دولة أفريقية، إلى منطقة الأهرامات فى زيارة للأكاديمية للتعرف على المناطق الأثرية والتاريخية فى جمهورية مصر العربية.

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (1)

فيما اصطحب وفد شباب البرنامج الرئاسى فور وصولهم إلى الاهرامات مجموعة من العاملين بها وتم اصطحابهم إلى مقر بانوراما الاهرامات 2. 

ويتلقى شباب الدفعة الثالثة مواد دراسية حول، مهارات القيادة، ومهارات التفاوض، والتسويق الدولى وأجندة أفريقيا 2063، والتنمية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التحدث لوسائل الإعلام، ونظام الإعلام الدولى، وتحديات القارة الأفريقية والفرص المتاحة لتنميتها، والذكاء العاطفى والاجتماعى، والقانون الدولى واقتصاد وعلاقات دولية، والأمن القومى الأفريقي.

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (2)

 ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد، يجمع الشباب الأفريقى باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت فى نهاية شهر ديسمبر الماضى شباب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، لبدء التدريب بالبرنامج والذى يعد نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (3)

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وقد تم تخريج دفعتين إلى الآن.

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (4)
 

 

شباب الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى زيارة للأهرامات (5)
 

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الاهرامات

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