صور.. افتتاح بناء منازل بعزبة الأمير بقرية الشغب بالأقصر قوافل طبية للأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، افتتاح تطوير عدد من المنازل وتقديم مشروعات لدعم أهالى عزبة الأمير التابعة لقرية الشغب، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى الصعيد وفى ضوء التلاحم بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك برعاية جمعية الأورمان، وفى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان بتذليل كافة العقبات أمام منظمات المجتمع المدنى، وتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير منازل الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات بما يضمن الحياة الآمنة والكريمة بجانب التنمية المستدامة.

وجاء افتتاح القرية فى إطار فعاليات مؤتمر الأورمان الأول للتنمية المستدامة الذى تنظمه الجمعية، والذى يعد الحدث الأول مصريا وإقليميا والمعنى بمناقشة دور المسئولية المجتمعية فى تطوير العمل الخيرى من الخيرية إلى الاستدامة ودعم خطط التنمية المستدامة، وضمن فعاليات المؤتمر تم عمل زيارة ميدانية إلى عزبة الأمير بقرية الشغب مركز إسنا جنوب الأقصر والتى قامت جمعية الأورمان بإعادة تطويرها وإعادة إعمار المنازل.

وخلال الزيارة تم توزيع 16 كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوزيع عدد 10 رأس ماشية، وتوزيع 7 أطراف صناعية، 22 سماعة أذن طبية، وإقامة قافلة طبية متخصصة فى أمراض العيون، وتمويل مشروع خياطة ومشروع صناعة الأوانى الفخارية، ومشروع كشك بقالة، وتفقد إنشاء 10 منازل وطلائها وفرشهم بالكامل كمرحلة أولى من ضمن 50 منزلا بعزبة الأمير، يأتى ذلك فى إطار اتساع مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتى يمكن أن تعمل على تنمية الأحوال المعيشية للقرى الأكثر احتياجا وضمان التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة.



























































