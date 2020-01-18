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حبس متهمة بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم

السبت، 18 يناير 2020 04:33 م
حبس متهمة بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهمة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال صناعة وتجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى صناعة وتجارة الأدوات المنزلية، مقابل حصولها على أرباح سنوية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهمة زعم استثمار الأموال فى مجال صناعة وتجارة الأدوات المنزلية مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمة بالاستيلاء على مليون جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو مليون جنيه مصري.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمة، التى أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إلى، وعرضها على النيابة العامة للمثول للتحقيق فى الواقعة.


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