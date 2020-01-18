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حاكمة ولاية أمريكية تهدف لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030

السبت، 18 يناير 2020 12:00 ص
حاكمة ولاية أمريكية تهدف لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030 ألواح الطاقة شمسية
(رويترز)

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وقعت جينا ريموندو حاكمة رود ايلاند أمرا تنفيذيا، الجمعة، يهدف الى جعل مصادر الطاقة المتجددة تقدم كل الكهرباء فى تلك الولاية الأمريكية بحلول 2030 .

وبهذا الأمر تنضم رود ايلاند إلى بضع ولايات أمريكية أخرى حددت هدفا للطاقة النظيفة عند مئة فى المئة، بما فى ذلك هاواى وكاليفورنيا ونيو مكسيكو ومين ونيويورك وواشنطن وفرجينيا، وفقا لمنظمة (انفيرومنت أمريكا) وهى جماعة بيئية تحث البلاد على انتاج كل الكهرباء من مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن المتوقع أن يتخطى طلب المستهلكين الأمريكيين على الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء المولدة من المساقط المائية، الفحم والطاقة النووية لتصبح ثانى أكبر مصدر لتوليد الكهرباء فى الولايات المتحدة فى 2021 .

ومن المتوقع أن يبقى الغاز الطبيعى الوقود الرئيسى لمحطات الكهرباء فى أمريكا لسنوات كثيرة بعد أن تخطى الفحم فى 2016 . لكن من المنتظر أن تتراجع حصة الغاز من 38 بالمئة فى مزيج توليد الكهرباء فى 2020 إلى 37 بالمئة فى 2021 مع تزايد حصة المصادر المتجددة.

ووفقا لتوقعات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن المصادر المتجددة سترتفع من 19 بالمئة فى 2020 الى 22 بالمئة فى 2021 .

 

 


ولاية أمريكية

توليد الكهرباء

المصادر المتجددة

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