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تعرف على أسباب ثقب طبلة الأذن

السبت، 18 يناير 2020 12:00 ص
تعرف على أسباب ثقب طبلة الأذن الأذن
كتبت هند عادل

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طبلة الأذن عبارة عن غشاء رقيق يفصل قناة الأذن الجزء المفتوح للخارج عن الأذن الوسطى، وطبلة الأذن ، وتسمى أيضا الغشاء الطبلي، حيث تتسبب موجات الصوت في اهتزازها يبدأ هذا عملية تحويل الموجات الصوتية إلى دافع ينتقل إلى العقل، حيث يتم التعرف عليه كصوت، وطبلة الأذن حساسة ويمكن أن تمزق (مثقبة) بسهولة، وغالبًا ما تكون بسبب إصابة الأذن الوسطى ولكن أيضًا بسبب أنواع أخرى من الصدمات. 
 
 
ووفقا لموقع healthline هناك أسباب اخرى لثقب الأذن ، بما في ذلك إدخال كائن ، مثل مسحة القطن أو المسواك ، بعيدًا جدًا في الأذن، ضوضاء عالية جدا ، مثل انفجار، صدمة في الرأس ، مثل كسر الجمجمة، ضربة للأذن، صدمة في الأذن نتيجة للتغيرات في ضغط الهواء (الباروتراوما) ، مثل أثناء رحلة الطائرة أو الغوص .

تشمل أعراض طبلة الأذن المثقوبة ما يلي:

وجع الأذن ، فقدان السمع في الأذن المصابة، نزيف أو تفريغ السوائل من قناة الأذن، رنين الضوضاء في الأذن .

 

يعتمد مستوى فقدان السمع على حجم التثقيب وما سببه، الصدمة التي تصيب الأذن أو الرأس يمكن أن تصيب الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية أو كليهما ، ويمكن أن تسبب فقدانًا شديدًا للسمع، إذا كان الانفجار قد مزق طبلة الأذن ، فقد يكون لدي الشخص المصاب رنين في أذنيه لعدة أيام ، وكذلك فقدان السمع في حالة إصابة طبلة الأذن المثقوبة ، فقد يتفاقم ضعف السمع.
 
معظم طبلة الأذن المثقبة تلتئم في غضون أسابيع قليلة، يستغرق البعض ما يصل إلى شهرين. التعرض للماء أو المزيد من الصدمات يمكن أن يبطئ الشفاء، وأيضًا ، إذا أصيبت الأذن أثناء مرحلة الشفاء ، فمن المحتمل أن تغلق الثقوب من تلقاء نفسها، قد تتطلب الثقب  الكبيرة ، أو الثقوب التي لا تلتئم من تلقاء نفسها ، إجراء عملية جراحية.

الأذن الوسطى

التهاب الاذن

طبلة الأذن

ثقب طبلة الاذن

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