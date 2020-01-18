اليوم.. قافلة طبية بمختلف التخصصات بالمجان فى قرية القرايا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت وغداً الأحد، إنطلاق فعاليات قافلة طبية مجانية بمختلف التخصصات للكشف وعلاج أهالى قرية القرايا بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك إستمراراً لسلسة القوافل الطبية لخدمة أبناء قرى ونجوع محافظة الأقصر قبيل خول منظومة التأمين الصحى الشامل، وبناءاً علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار القوافل الطبية المجانية بكافة المدن والقرى بالمجان تماماً.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق القافلة الطبية في مختلف التخصصات بقرية القرايا في مدينة إسنا، حيث تفحص المواطنين وتعالجهم في تخصصات "العظام والجلدية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والحنجرة والأطفال"، موضحاً أنه من المقرر أن يتم خلال القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وكانت اختتمت فعاليات اختبارات مدربى الزمالة المصرية الذى يعقد لأول مرة على أرض محافظة الأقصر لعدد 4 محافظات "الأقصر - أسوان - قنا- سوهاج"، ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بضرورة رفع المستوى العلمى للأطباء، حيث كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

كما صرح دكتور منتصر رؤوف منسق الزمالة بالمحافظة بأن مديرية الصحة بالأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، عقدت لأول مرة اختبارات مدربين بالزمالة على أرض محافظة الأقصر، وكذلك لعدد 4 محافظات "الأقصر - أسوان - قنا- سوهاج"، ولقد أتمت مديرية الصحة بالأقصر الخميس الماضي، فاعليات المقابلة الشخصية والذى شهدت اقبالاً كبيراً وصل إلى 80 مُتقدماً من الأطباء الحاصلين علي الزماله سابقاً في كافة التخصصات، وكانت المقابلات الشخصية قد بدأت من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى الساعة السابعة مساء بقيادة دكتورة عبير السيد حامد زميل علمي طب الأطفال معهد القلب القومى ومنسق تدريب الأطفال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وقد قام الأعضاء المنظمين والمشاركين بالتقاط الصور التذكاريه وسط سعادة غامرة.