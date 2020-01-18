تنطلق يوم السبت المقبل، الدورة الرابعة عشر المرشحين للحاسب الآلى للدعاة في الفترة من 18/ 1/ 2020م حتى 30/ 1/ 2020م في المواعيد من 10ص حتى 2م، بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وذلك عملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بوزارة الأوقاف، وفى إطار استمرار خطة الوزارة للتدريب والتأهيل.
|1.
|رمضان محمد عبد الغفار خاطر
|القاهرة
|2.
|عيد علي خليفة حسن
|القاهرة
|3.
|محمد نبيل السيد البرلسي
|القليوبية
|4.
|عادل محمد سعيد سيد المستكا وي
|القليوبية
|5.
|سالم بيومي سالم محمود
|الشرقية
|6.
|أحمد علي أحمد محمد
|الشرقية
|7.
|عبد الرحمن عبد البديع متولي عطية
|الإسماعيلية
|8.
|السعيد محمد سيد أحمد نوح
|دمياط
|9.
|مصطفى عثمان أحمد عثمان
|أسيوط
|10.
|محمد علي حسن طليبة
|أسيوط
|11.
|يوسف عبد الهادي حسن الطيب
|أسوان
|12.
|كريمة محمد طلبة
|الديوان العام
|13.
|محمود محمد حسن علي
|الديوان العام
|14.
|إسلام عماد الدين فؤاد
|الديوان العام
|15.
|أمل خميس محمد
|الديوان العام
|16.
|هاني محمد أحمد
|الديوان العام
|17.
|شعبان محمد علي
|الديوان العام
|18.
|عمرو محمد جمال الدين
|الديوان العام
|19.
|محمد علي محمد
|الديوان العام
|20.
|أمل إبراهيم سيد
|الديوان العام
فيما اختتمت دورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة لأئمة الأوقاف منذ أيام، والتى تم فيها تدريب 14 إمامًا بالهيئة الوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامى، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وأيضًا التدريب العملى على المقابلات التليفزيونية.
وعقدت الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية على مدار أربعة أسابيع؛ بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، وأسبوع تدريبى على الجانب التطبيقى والعملي بمقر معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو حيث حضر ختام الدورة وتكريم الأئمة كل من: د. خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس عمرو السعيد مدير عام التدريب التليفزيونى، و د. حنان الشبيني كبير مذيعين بالإذاعة والتليفزيون، وقد تم منح السادة الأئمة المتدربون شهادات إتمام الدورة التدريبية.
وأعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات، والمقابلات التليفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، وورش العمل التطبيقية بالاستوديو، موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وللهيئة الوطنية للإعلام لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة، وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها.
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