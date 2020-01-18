وعقدت الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية على مدار أربعة أسابيع؛ بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، وأسبوع تدريبى على الجانب التطبيقى والعملي بمقر معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو حيث حضر ختام الدورة وتكريم الأئمة كل من: د. خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس عمرو السعيد مدير عام التدريب التليفزيونى، و د. حنان الشبيني كبير مذيعين بالإذاعة والتليفزيون، وقد تم منح السادة الأئمة المتدربون شهادات إتمام الدورة التدريبية.

وأعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات، والمقابلات التليفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، وورش العمل التطبيقية بالاستوديو، موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وللهيئة الوطنية للإعلام لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة، وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها.