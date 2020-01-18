سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع لضحايا متهمة بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى التوظيف

السبت، 18 يناير 2020 09:20 م
النيابة تستمع لضحايا متهمة بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى التوظيف حبس_ـأرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمع النيابة العامة، لعدد من مقدمى الشكوى ضد متهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين فى الاستيلاء على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 3 ملايين جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمة الثانية أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع زوجها (جارى ضبطه) على النحو المشار إليه.

 


مستريح

توظيف الاموال

جرائم توظيف الاموال

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

ااخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جرائم رأس السنة.. قتل وسرقة ومخدرات خلال أول 48 ساعة.. جرائم توظيف الأموال تتصدر المشهد فى بداية 2020.. الإحصائيات تؤكد تراجع الجريمة الجنائية فى مصر.. خبراء: الحملات الأمنية قلصت حجم العنف

الخميس، 02 يناير 2020 05:30 م

257 مليون جنيه قيمة قضايا توظيف الأموال في استثمارات وهمية.. 51 مستريح ضبطوا خلال 30 يوماً نصبوا على مئات المواطنين.. والتحقيقات: الاستثمار العقارى والأجهزة الطبية أبرز الأنشطة الوهمية المستهدفة من النصابين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:30 م

مستريح الشروق يستولى على 60 مليون جنيه من جيوب المواطنين.. نصاب "الاستثمار العقارى" أوهم ضحاياه بأرباح ضخمة لسرقة أموالهم.. والضحايا لـ"اليوم السابع": المتهم أغرانا بفوائد ضخمة وجعلنا نحلم بثروات توظيف الأموال

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:03 م

القبض على متهمة بتوظيف الأموال هاربة من حكم حبس 3 سنوات بالإسكندرية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:42 م

زوجة تطلب الطلاق للضرر: بيهددنى بالقتل بعد النصب عليه من شركة توظيف الأموال

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة