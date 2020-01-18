سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المؤتمر التأسيسى لإتحاد الزراعيين الأفارقة الشهر المقبل.. وتوصيات بكادر خاص

السبت، 18 يناير 2020 09:19 م
المؤتمر التأسيسى لإتحاد الزراعيين الأفارقة الشهر المقبل.. وتوصيات بكادر خاص الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية في ختام اجتماعها، اليوم، السبت بالشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والإشادة بموافقته الكريمة على مقترح النقابة لإنشاء اتحاد الزراعيين الأفارقة والمقرر عقده مؤتمره التأسيسي الشهر المقبل، فضلا عن إختياره السيد القصير وزيرا للزراعة لتطوير العمل الزراعى فى إطار الدور السياسي له خلال الفترة المقبلة مع التمنيات لسيادتك بالتوفيق وتقديم الدعم والخبرات النقابية للوزارة والدولة المصرية.
 
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الجمعية العمومية للنقابة قدمت التهنئة للقوات المسلحة الباسلة لمجهوداتها في حماية الامن القومي المصري، وتهنئة الشرطة المصرية الباسلة بعيد الشرطة وتقديم وافر الشكر لمجهوداتها في توفير الامن والأمان وحماية الجبهة الداخلية.
 
وشدد نقيب الزراعيين علي ان الجمعية العمومية  علي ان جموع الزراعيين تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي  فيما يتخذه من إجراءات لحماية الامن القومي المصري، في ظل ما تشهده المنطقة إضطرابات من مخاطر تهدد الأمن القومي، مشيرا إلي أن حالة الاستقرار السياسي لمصر خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية الشاملة والمستدامة.
 
وأضاف "خليفة"، إنه من المقرر أن يعقد علي هامش إتحاد الزراعيين الأفارقة مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة بأفريقيا تنفيذا للتوصية التاسعة في منتدي شباب العالم الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ تحت عنوان الامن الغذائي في افريقيا ودور المجتمع المدني والنقابات المهنية بأفريقيا
 
ولفت نقيب الزراعيين إلي أن الجمعية العمومية إعتمدت الحسابات الختامية المعروضة، وقررت باغلبية الحضور زيادة المعاشات النقابة بنسبة 25%  وزيادة الاشتراك السنوي للعضوية، مع التوصية بكادر خاص للمهندسين الزراعيين أسوة ببعض المهن الأخرى.
 
وأشار إلي إنه تم عرض ما يتعلق ببعض المواد بالقانون الخاص بالنقابة علي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حتي يتم اجراء انتخابات صحيحة لا يشوبها اَي عوار وتمثل جميع الزراعيين، مع مخاطبة مجلس النواب لتعديل بعض مواد القانون والمعروضة علي مجلس الوزراء.
 
 

نقيب الزراعيبن

كادر الزراعيين

معاش الزراعيين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تحيل 5 قيادات بالوزارة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا

السبت، 18 يناير 2020 01:22 م

نقابة الأطباء: إحالة كل طبيب مسئول عن حادث المنيا إلى لجنة آداب المهنة

السبت، 18 يناير 2020 11:49 ص

نقيب الزبالين يطالب وزير التنمية المحلية بتمكينهم من بدء عملهم لنظافة الأحياء

السبت، 18 يناير 2020 05:00 ص

نقابة الأطباء تقرر الدعوة لجمعية عمومية 13 مارس على خلفية حادثة المنيا

السبت، 18 يناير 2020 02:48 ص

نقابة الأطباء: الضحية الثالثة لحادث المنيا توفيت متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ

الجمعة، 17 يناير 2020 04:43 م

نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا

الجمعة، 17 يناير 2020 03:35 م

نقابة الأطباء: التعسف الإدارى بوزارة الصحة سبب أساسى لحادث المنيا.. فيديو

الخميس، 16 يناير 2020 01:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة