المؤتمر التأسيسى لإتحاد الزراعيين الأفارقة الشهر المقبل.. وتوصيات بكادر خاص

كتبت آية دعبس

تقدمت الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية في ختام اجتماعها، اليوم، السبت بالشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والإشادة بموافقته الكريمة على مقترح النقابة لإنشاء اتحاد الزراعيين الأفارقة والمقرر عقده مؤتمره التأسيسي الشهر المقبل، فضلا عن إختياره السيد القصير وزيرا للزراعة لتطوير العمل الزراعى فى إطار الدور السياسي له خلال الفترة المقبلة مع التمنيات لسيادتك بالتوفيق وتقديم الدعم والخبرات النقابية للوزارة والدولة المصرية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الجمعية العمومية للنقابة قدمت التهنئة للقوات المسلحة الباسلة لمجهوداتها في حماية الامن القومي المصري، وتهنئة الشرطة المصرية الباسلة بعيد الشرطة وتقديم وافر الشكر لمجهوداتها في توفير الامن والأمان وحماية الجبهة الداخلية.

وشدد نقيب الزراعيين علي ان الجمعية العمومية علي ان جموع الزراعيين تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتخذه من إجراءات لحماية الامن القومي المصري، في ظل ما تشهده المنطقة إضطرابات من مخاطر تهدد الأمن القومي، مشيرا إلي أن حالة الاستقرار السياسي لمصر خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف "خليفة"، إنه من المقرر أن يعقد علي هامش إتحاد الزراعيين الأفارقة مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة بأفريقيا تنفيذا للتوصية التاسعة في منتدي شباب العالم الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ تحت عنوان الامن الغذائي في افريقيا ودور المجتمع المدني والنقابات المهنية بأفريقيا

ولفت نقيب الزراعيين إلي أن الجمعية العمومية إعتمدت الحسابات الختامية المعروضة، وقررت باغلبية الحضور زيادة المعاشات النقابة بنسبة 25% وزيادة الاشتراك السنوي للعضوية، مع التوصية بكادر خاص للمهندسين الزراعيين أسوة ببعض المهن الأخرى.

وأشار إلي إنه تم عرض ما يتعلق ببعض المواد بالقانون الخاص بالنقابة علي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حتي يتم اجراء انتخابات صحيحة لا يشوبها اَي عوار وتمثل جميع الزراعيين، مع مخاطبة مجلس النواب لتعديل بعض مواد القانون والمعروضة علي مجلس الوزراء.