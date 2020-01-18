العدل: احتراق وحدة تكييف خارجية بمحكمة الجيزة بسبب ماس ولا تلفيات بالقضايا

كتب إبراهيم قاسم

أكدت وزارة العدل، فى بيانا لها، أن الخدمة الأمنية بمحكمة الجيزة الإبتدائية بشارع السودان، تمكنت بالتعاون مع الأجهزة المختصة، من إطفاء حريق بالوحدة الخارجية لأحد أجهزة التكييف بالدور السادس بنيابة مركز إمبابة، وذلك بسبب ماس كهربائى.

وقالت الوزارة، أنه فى حوالى الواحدة من صباح اليوم السبت، شوهد إنبعاث دخان من إحدى أجهزة التكييف بالدور السادس بمكاتب نيابة مركز إمبابة، الكائنة بمحكمة الجيزة الإبتدائية بشارع السودان.

وعلى الفور تعاملت الخدمة الأمنية للمحكمة مع مصدر الدخان والذى يرجح من المعاينة الظاهرية أن ماس كهربائى تسبب فى حريق بالوحدة الخارجية لأحد أجهزة التكييف بالدور السادس بنيابة مركز إمبابة .