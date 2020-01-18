العثور على طفله حديثة الولادة خلف أحد المنازل بقرية بمطوبس كفر الشيخ

تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بعثور أهالي عزبة فرحة التابعة لدائرة مركز مطوبس على طفلة حديثي الولادة بجوار أحد المنازل بالعزبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى العزبة محل الواقعة وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى مطوبس المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليها،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لمعرفة وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وأكد السيد مسلم ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ ، أنه في حالة العثور على طفل ،يتم تحرر محضر بالواقع ،وإحالة الأمر للنيابة ،وبناء على قرار النيابة ، يتم تسليم الطفل بلجنة ،إما لدار الامل للأطفال الرضع بكفر الشيخ، او دار الأيتام التابعة لجمعية تنمية المجتمع بدسوق، ويتم استخراج شهادة ميلاد للطفل والطفلة .

وأضاف مسلم ، لـ "اليوم السابع" يوجد22 طفل بدار الأمل للأطفال الرضع بكفر الشيخ ،كما يوجد 22 طفل في دار الأيتام التابعة لجمعية تنمية المجتمع بدسوق ،مؤكداً يتم كل الدعم لهؤلاء الأطفال والرعاية الكامل لهم.