سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 12:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 18 يناير 2020 08:27 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اعرف كل حاجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها: أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها غدا الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".
 
 

واقرأ أيضا..

 
اعرف كل حاجة (1)
 
 
اعرف كل حاجة (2)
 
 
اعرف كل حاجة (3)
 
 
اعرف كل حاجة (4)
 
 
اعرف كل حاجة (5)
 
 
اعرف كل حاجة (6)
 
 
اعرف كل حاجة (7)
 
 
اعرف كل حاجة (8)
 
 
اعرف كل حاجة (9)
 
 
اعرف كل حاجة (10)
 
 

اليوم السابع بلس

اخبار مصر

اهم الاخبار

السيسى

طبيبات المنيا

الطريق الدائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة