اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة بعدد من المحاور الحيوية، لعل أبرزها كوبرى أكتوبر وشارع الهرم والأميرية، مع مراقبة حركة السيارات بكاميرات، ونشر الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال أولاً بأول.





المرور يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا بسبب أعمال تطوير لمدة شهرا

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى أكتوبر جزئيا فى الاتجاهين لمدة 30 يوما، بسبب أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر، لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر، وحتى أعلى النيل بالإتجاهين، ويكون الغلق ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.





المرور: تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبرى للسيارات فى الأميرية

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لمدة ثلاثة أشهر لإجراء أعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.

يأتى ذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال ليلاً ونهارا. وستشمل جميع الأعمال بمنطقة الأميرية، استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مروراً أعلى شارع عمر المختار، مع الاستبقاء على عدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





غلق جزئى لطريق الواحات الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة 30 يوما

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، طريق الواحات جزئيا لمدة شهر، بسبب أعمال تطوير فى الاتجاهين، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور مع إجراء بعض التحويلات المرورية بطريق الواحات وذلك بمناسبة أعمال تطوير طريق الواحات فى الاتجاهين والتى تستمر لمدة شهر.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلة مرورية بعد الغلق الجزئى لطريق الواحات الصحراوى فى الاتجاهين بسبب أعمال تطوير وإصلاحات سوف تجرى لمدة 30 يوما، حيث تم إجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الاتجاه المقابل (المتجه إلى طريق الفيوم) بعرض ما يقرب من (5 متر فقط) لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات.

وسيتم التوجه من طريق الواحات الصحراوى ـ ثم العودة لحركة سير المركبات مره أخرى للاتجاه الأصلى (المتجه إلى مدينة الواحات)، بعد تجاوز موقع الأعمال وتم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



وأغلق طريق الواحات، جزئيا فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدًا فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى (مول مصر) حتى الكوبرى العلوى المواجه (لمول مصر) بمسافة ما يقرب من (700) متر دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.





غلق شارع الهرم جزئيا على مدار الأسابيع المقبلة لمدة 3 أيام والأعمال ليلاً فقط

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قال مصدر أمنى، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستجرى اسبوعيا غلق جزئى لشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق، كما أجرى الأسبوع الماضى لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، على أن تقوم إدارة مرور الجيزة، ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع

وأًضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، سيعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام.

وأوضح المصدر، أن جميع الأعمال ستكون من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط يوميا، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور اى زحام مرورى أمام حركة السيارات.





إنشاء محور ترعة الزمر لربط مناطق شمال وجنوب الجيزة يستغرق عاما

تشرف إدارة المرور بالتنسيق مع محافظة الجيزة، على إنشاء محور ترعة الزمر لتنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية و26 يوليو، وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام بالطرق.

وقال مصدر أمنى، أن محور ترعة الزمر يعد محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويتم الآن تنفيذ القطاع الاول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، والذى يشكل رابطا بين دائرى المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثينى والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

ولفت المصدر، إلى أنه تم بدء الأعمال على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، ويتم مراقبة المحاور القريبة من الطريق بالكاميرات لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشدد المصدر، أن المحور الجديد سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة، وتيسير حركة المرور، وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم، وربطه بمحطات مترو الأنفاق، ومحور روض الفرج، وسيساهم فى مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.



المرور يجهز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات على الطرق المغلقة لمنع الزحام

قالت إدارة المرور، أنه يتم متابعة حركة السيارات بشكل دورى أثناء إجراء جميع الأعمال، سواء إصلاحات أو تطوير طرق، مثل كوبرى أكتوبر أو كوبرى السيارات بالأميرية، وشارع الهرم لتخفيف حده الزحام خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية لحين انتهاء كافة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة المرور على مدار الـ 24 ساعة.

وأشارت إدارة المرور، أنه يتم تكثيف الخدمات المرورية بنطاق مناطق الأعمال، المنتشرة بالطرق، لمنع ظهور أى كثافات مرورية على مدار فترات الأعمال، مع تزويد المحاور بالعلامات الإرشادية والطواحين الهوائية والضوئية لتوجيه السيارات، للطرق البديلة للحد من الزحام خلال فترات الأعمال.



أعمال إصلاحات



أعمال تطوير



الطرق السريعة



حركة السيارات



طريق الواحات