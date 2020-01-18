إلغاء امتحان طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادى لمحاولتهما الغش

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلغاء امتحان طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى لمحاولتهما الغش عن طريق جروب خاص على الواتس اب، وذلك تمهيدا لإحالة الواقعة للنيابة العامة وإحالة المسئولين للتحقيق، ويأتي ذلك تفعيلا للقرار الخاص بأعمال الامتحانات ومكافحة الغش واهم بنوده عدم اصطحاب الموبايل .

ونفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة صحة تداول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية قبل الامتحان الذى أداه الطلاب اليوم.

وأكدت الغرفة أن ما تم تداوله أمس عار تماما من الصحة ومجرد نماذج وهمية لإثارة البلبلة والفتن، كما أكدت عدم تلقيها أى شكاوى حتى الآن تخص الامتحانات، وفى السياق ذاته أوضح بيان لغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة انها منعقدة لمتابعة سير أعمال الامتحانات للصف الاول الثانوى، وعلى اتصال مباشر بالادارات التعليمية، حيث ارسل محمد عطية وكيل اول الوزارة مدير المديرية، رسالة لأولياء الأمور يطمئنهم فيها علي أبنائهم ويؤكد علي المتابعة الدقيقة علي مدار اليوم وعلي جاهزية غرفة العمليات بالمديرية للتدخل السريع في مختلف الحالات، كما اكد علي اتصالها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وتتصل ايضا بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وادي طلبة الشهادة الاعدادية الامتحان اليوم السبت الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ،وكان مدير تعليم القاهرة اجتمع بالموجهين الاوائل استعداداً لتصحيح مادة اللغة العربية عقب الانتهاء من الامتحان وشدد عليهم بالمرونة في التصحيح والأخذ بالإجابات الصحيحة وعدم الالتزام حرفياً بنموذج الإجابة كما اكد سيادته العمل في منظومة متكاملة لصالح الطالب الذي يمثل مستقبل مصر كما أن الإمتحانات هي التي تحدد مستوي الطالب لرفع أدائه وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة من خلال الأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علمياً للوصول بهم لأعلي مستوي.