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إصلاح كسر ماسورة مياه بشرق مدينة نصر وتنفيذ حملات لرفع الإشغالات

السبت، 18 يناير 2020 11:52 م
إصلاح كسر ماسورة مياه بشرق مدينة نصر وتنفيذ حملات لرفع الإشغالات إصلاح ماسورة مياه شرق مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء مجدى الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم توجيه ومتابعة مدير فرع الصرف الصحى شرق مدينة نصر ومدير إدارة المتابعة ومشرفى المناطق، لاستكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى فى نطاق حى شرق مدينة نصر، كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه 84 شارع الطيران.

وأضاف رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم التأكيد على مرفق الصرف الصحى ومرفق المياه ومشرفى المناطق من الحى بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل صرف صحى أو مياه والتعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات واستكمال تطهير بالوعات الأمطار فى جميع مناطق حى شرق مدينة نصر.

وتابع اللواء مجدى الوصيف، تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وادارة المتابعة والإزالات والاشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل أسفرت عن رفع حديد وسلاسل فى مناطق متعددة بحى شرق مدينة نصر من أمام العمارات التى تعوق حركة السير والمرور، ورفع الاشغالات بشارع كامل خضر، ورفع الاشغالات بمنطقة الواحة وبالجزيرة الوسطى بالحى، كما تم إعادة غلق وتشميع مركز موارد بشرية بشارع كابول بالمنطقة السادسة والتى سبق.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع حضانة تحت التجهيز، وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة، كما تم متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدى الجمع السكنى وتجريد الأتربة فى مناطق متفرقة بقطاع الحى، والتنبيه مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئى بمتابعة اعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر ٠


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