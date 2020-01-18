إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار اسطوانة غاز بالبحيرة

أصيب اليوم السبت ، 3 أشخاص بحروق مختلفة بانحاء الجسم إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن للمواد الغذائية بالبحيرة ، تحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحروق فى حادث اشتعال مخزن مواد غذائية بمركز دمنهور بالبحيرة بسبب انفجار أسطوانة غاز، وتم نقل المصابين الى قسم الحروق بمستشفى كفر الدوار العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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