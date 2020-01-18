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إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار اسطوانة غاز بالبحيرة

السبت، 18 يناير 2020 07:07 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار اسطوانة غاز بالبحيرة انفجار إسطوانة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب اليوم السبت ، 3 أشخاص بحروق مختلفة بانحاء الجسم إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن للمواد الغذائية بالبحيرة ، تحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحروق فى حادث اشتعال مخزن مواد غذائية بمركز دمنهور بالبحيرة بسبب انفجار أسطوانة غاز، وتم نقل المصابين الى قسم الحروق بمستشفى كفر الدوار العام وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 
 

 

 


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