إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار اسطوانة غاز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب اليوم السبت ، 3 أشخاص بحروق مختلفة بانحاء الجسم إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن للمواد الغذائية بالبحيرة ، تحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحروق فى حادث اشتعال مخزن مواد غذائية بمركز دمنهور بالبحيرة بسبب انفجار أسطوانة غاز، وتم نقل المصابين الى قسم الحروق بمستشفى كفر الدوار العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.