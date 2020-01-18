أخبار المحافظات اليوم.. الفكهانى المتهم بقتل زوجته بقنا غسلها وصلى عليها

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

الفكهانى المتهم بقتل زوجته بقنا غسلها وصلى عليها

حصل "اليوم السابع"، على صورة المتهم بقتل زوجته ربة منزل بعد أن تعدى عليها بـ"كوريك" بمركز دشنا، شمالى محافظة قنا، وقيام أسرتها بمشاركة الزوج بتكفينها، وأداء صلاة الجنازة عليها، تمهيداً لدفنها قبل وصول توقيع كشف الصحة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد ورود بلاغًا من مجهول بأداء صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد السراج بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، دون استخراج تصريح دفن، ووجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وقال مصدر إن الأجهزة الأمنية بمركز دشنا تلقت بلاغ من مجهول بأداء صلاة جنازة على ربة منزل داخل مسجد بقرية فاو، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل تدعى نجوى.غ.ف.ع. أضاف المصدر أن تحريات المباحث كشفت أن هناك مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليها وزوجها فتحى.م.م، بائع فاكهة، بسبب خلافات عائلية قام على إثرها الزوج بضرب زوجته بـ"كوريك" ما أدى إلى وفاتها ،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أهالى سمالوط يشيعون جثمان نورا كمال الشهيدة الثالثة فى حادث أطباء المنيا

شيع أهالى سمالوط بمحافظة المنيا، جثمان الدكتورة نورا كمال الشهيدة الثالثة لميكروباص أطباء التكليف من مسجد الجمعية الشرعية بسمالوط، والذى وقع على الطريق الصحراوى عند الكريمات، وكان يضم مجموعة من أطباء التكليف لحضور مؤتمر فى القاهرة عن صحة المرأة وسط دموع وأحزان الأهالى التى تسابقت على المشاركة فى تشييع الجثمان.

نورا كمال، من أبناء مركز سمالوط في شمال المنيا، وهى عزباء يبلغ عمرها نحو 27 عاما، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وتوفي 3 طبيبات، وأصيب 11 آخرون من أبناء المنيا، الأربعاء الماضى، فى حادث تصادم سيارتين، عند مدخل بوابة الكريمات على طريق الجيش بزمام محافظة الجيزة، أثناء توجههم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهم بأخرى.

ختام ناجح لمهرجان شرم الشيخ التراثى بدعم اتحاد الهجن الإماراتى

اختتمت اليوم السبت بنجاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخميس الماضى، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، وعدد من الوزراء وقيادات اتحادى الهحن المصرى والإماراتى وشيوخ قبائل سيناء.

واختتم المهرجان الذى حظى بدعم الأمارات بأشواط مارثون سباقات الهجن التقليدية والاحتفال بتكريم الفائزين الأوائل فى أشواط السباقات التى شهدها المهرجان وعددها 30 شوطا تنافست على أول مراكزها هجن من محافظتى سيناء شمالًا وجنوبا ومحافظات القناة والوادى الجديد ومحافظات الصعيد.

وسلم اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى اتحاد الهجن الإماراتى، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن الفائزين كؤوس الفوز والسيف الذهبى للفائزين بشوطى المارثون.

محافظ جنوب سيناء يكرم اللجنة الإماراتية المنظمة لمهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى

أعلنت محافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كرم اعضاء اللجنة الإماراتية المنظمة لفعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي في ختام فعالياته حيث اقيم المهرجان في الفترة من 16 إلي 18 يناير الجاري برعاية جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وشهد الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي.

وقدم المحافظ الشكر للجنة المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا لدعمهم ورعايتهم للمهرجان وسباقات الهجن بشرم الشيخ.

خالد فودة يكشف للنواب: إنشاء محافظة وسط سيناء قريبا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تدرس صدور قرار بإنشاء محافظة جديدة تحت مسمى وسط سيناء لتربط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه سيصدر لها قرار جمهورى قريبا.

وأشار "فودة" فى كلمته خلال استقباله الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المحافظة هى مشكلة الصحة، مضيفا: "حتى فى المؤتمر العالمى للسياحة العلاجية الذى نجهز له، نطلب اهتمام من وزيرة الصحة لأنها لا تستجيب بالقدر الكافى، لاسيما فى ظل تكليف القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الموضوع.

أهالى جنوب سيناء يوقعون أول ميثاق شرف لمواجهة تجارة المخدرات

أعلن عدد من رموز وشباب مدينة دهب بجنوب سيناء، توقيعهم ميثاق شرف لمكافحة تجارة المخدرات والتصدى لمروجيها وحمل الميثاق عنوان "ميثاق شرف وأمانة بين أهالى دهب"، ووقع عليه رموز المدينة.

وحصل "اليوم السابع" على صورة "ميثاق شرف وأمانة بين أهالى دهب"، الذى جاء فيه:" تم الاتفاق على أن أى من أبناء القبائل يقوم ببيع المخدرات (البودرة-شبو-برشام-كريستال) يكون حقه ضائع فى حال ضربه أو تبليغ الجهات الأمنية عنه ولا يجوز نهائيا ان يطلب بحقه طالما تأكدوا أنه يقوم بيبيع المخدرات وتكون الخمسة والربع والقبيلة كلهم على قلب واحد على هذا الشخص الذى يقوم ببيع المخدرات المذكورة أعلاه، ولا يحق لأى من ربعه أن يقوموا بمساندته ولا يمكن الرجوع على أى طرف من أبناء القبيلة قام بالضرب أو تبليغ الجهات الأمنية، ونقف جميعا فى ردع هذا الشر عن شبابنا، ونكون على قدر المسئولية ولا يتخلى بعضنا عن بعض أبداء فى دحر هذا الشر عن شبابنا ومن يق مع التاجر أو يسانده".

وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتابعان التسجيل بمجمع التأمين الصحى

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المركز اللوجستي لخدمة المستوردين بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه.

ويعتبر المركز ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، وتم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات تحيا مصر

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات تحيا مصر وذلك بحضور ممثلى صندوق تحيا مصر وإدارة الأشغال العسكرية ، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والشباب والرياضة والمشروعات والمالية ، بالإضافة إلى العقيد محمد الدجوى عضو الرقابة الإدارية.

وأكد محافظ أسوان على أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح وتشغيل 5 مشروعات من إجمالى 15 مشروع فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى .

ولفت عطية ، إلى أن من أبرز المشروعات التى سيتم افتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير ولتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد ، علاوة على مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة ، فضلاً عن توصيل المرافق العامة مع استكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية .

وكشف اللواء أشرف عطية، أنه تم الاتفاق مع مسئولى صندوق تحيا مصر على تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة لتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توجيه هذه المشروعات لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد والمكتسبات لصالح المواطنين حيث أنه من أبرزها زيادة عدد القرى الأكثر إحتياجاً ، بجانب تنظيم قوافل لعلاج أمراض العيون ضمن مبادرة " نور الحياة"، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج مع توزيع لحوم الأضاحى والبطاطين للأسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن توزيع الملابس الجاهزة على طلاب الجامعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات والمتابعة الميدانية الدؤوبة لمشروعات تحيا مصر مع التنسيق العرضى بين الجهات المنفذة والممولة لتجاوز أى معوقات تعترض معدلات التنفيذ المطلوبة في إطار التوقيتات المحددة .

ضبط مستريحة الإسكندرية بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين

فى شرق الإسكندرية تم ضبط سيدة أوهمت المواطنين بتوظيف أموالهم فى تجارة الحاصلات الزراعية بحكم عمل زوجها وتأجير قاعات الافراح بمقابل وفوائد سنوية ولكن تعثرت فى الفترة الأخيرة ولم تمنحهم المبلغ المطلوب وأبلغ الضحايا مباحث الأموال العامة لتلقى القبض عليها بتهمة توظيف الأموال ووصلت المبالغ المالية إلى أكثر من 3 ملايين جنيه.

استبعاد مديرة مدرسة وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية بسبب الغش الجماعى





الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

قرر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، استبعاد مديرة مدرسة التجارة الثانوية بطنطا بنظام 3 سنوات من منصبها وإحالتها للتحقيق، وإعادة الامتحان لطلبة لجنة الصف الثانى الثانوى التجاري بشعبة أعمال الوساطة التجارية لشعبة القانون وندب ملاحظين من خارج المدرسة للمراقبة على هذه اللجنة، وإحالة الملاحظين والمراقبين الذين سمحوا بعملية الغش للتحقيق، بعدم قيام الطلبة بالغش الجماعى داخل اللجنة وسط استهتار الملاحظين والمراقبين.