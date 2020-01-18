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أحدث صيحة فى الغش.. كشف "جروب" للغش لـ6 طلاب بالثانى الثانوى بكفر الشيخ

السبت، 18 يناير 2020 03:16 ص
أحدث صيحة فى الغش.. كشف "جروب" للغش لـ6 طلاب بالثانى الثانوى بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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اكتشف تعليم كفر الشيخ بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جروب للغش لـ6 طلاب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الشهيد رياض الثانوية بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر للطلاب بذلك، وتبين أن الطلاب يسهلون الغش لبعضهم فى الجروب من خلال أدمن الجروب، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بالمحاضر التى حررت للطلاب، وتبين أنهم يحملون أرقام جلوس ليست متسلسلة، وهم  "م.ع "،و"م.ص"،"خ.ح"،"ط.م"،"ه.ا"و"ا.م".

واستدعت إدارة مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، الطلاب المشاركين فى الجروب، وتم تحرير محاضر غش لهم، كما تم استدعاء أولياء أمورهم لإعلامهم بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتلقى العميد محمود الكمونى، مأمور قسم أول شرطة كفرالشيخ، والرائد سعد اللبيشى، رئيس مباحث القسم، بلاغاً من اثنين من أولياء الأمور بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بمدينه كفر الشيخ، برفقة نجليهما الطالبين بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة إدارة المدرسة، لصرفها الطلاب بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات "دون وجه حق"، أمس الخميس لاعتقاد المراقبين داخل اللجنة بقيامهما بالغش، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 301 إدارى قسم أول كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، تم اكتشاف الجروب للطلاب ال6 وتم التوصل لأدمن الجروب، وتم استدعاء الطلاب، واستدعاء أولياء أمورهم، وتم تحرير محاضر غش لهم.

وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنها تتابع من خلال غرفة العمليات بالمديرية أعمال الامتحانات وتتواصل مع مدراء الإدارات التعليمية، ومدراء المدارس للتعرف على أداء الطلاب للامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى على التابلت.


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