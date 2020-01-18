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آلاف النساء يشاركن فى مسيرة بواشنطن ومدن أخرى للدفاع عن حقوق المرأة

السبت، 18 يناير 2020 10:00 م
آلاف النساء يشاركن فى مسيرة بواشنطن ومدن أخرى للدفاع عن حقوق المرأة مظاهرة نسائية
واشنطن /أ ش أ/

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شاركت الآلاف من النساء فى مسيرة بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن وفى مدن أخرى فى أنحاء الولايات المتحدة؛ اليوم السبت، دعما لحقوق المرأة فى وتشجيع مشاركتها السياسية.

وتركز أجندة المسيرة هذا العام على قضايا مثل الهجرة والتغير المناخى وحقوق المرأة كما حملت المشاركات نموذجا لقفص احتجاز بداخله دمية على شكل طفل كرمز لاحتجاز السلطات الأمريكية للأطفال أبناء المهاجرين على الحدود.

ويضيف منظمو المسيرة من الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة أن من أهدافها كذلك مناهضة العنف ضد النساء وتشجيعهن على الترشح لشغل المناصب العليا وتعزيز إقبال النساء على التصويت فى الانتخابات المقبلة وتتضمن فعاليات المسيرة الوقوف أمام البيت الأبيض وترديد الهتافات وتنظيم فعالية فنية ضمن برنامج المسيرة.

ويتم تنظيم المسيرة سنويا فى شهر يناير منذ أن تولى الرئيس الأميركى دونالد ترامب السلطة فى بداية عام 2017، وكانت أول مسيرة قد استقطبت نحو 500 ألف امرأة حيث اعتبرت آنذاك أضخم تجمع احتجاجى منذ الحرب الفيتنامية.

 


آلاف النساء

مسيرة بواشنطن

حقوق المرأة

مظاهرة نسائية

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