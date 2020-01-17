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وساطة مفاوضات السلام السودانية تنفى تعثرها

الجمعة، 17 يناير 2020 07:14 م
وساطة مفاوضات السلام السودانية تنفى تعثرها عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ

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نفت الوساطة من دولة جنوب السودان، فى مفاوضات السلام السودانية، تعثر المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.

وقال ضيو مطوك عضو وفد الوساطة - فى تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض الخاصة بمسار دارفور، اليوم الجمعة - إن المفاوضات تمضى بصورة جيدة وخاصة مسار دارفور.. موضحا أن وفدى الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة موضوع الأراضى ضمن ملف السلطة، لافتا إلى أن المتفاوضين توقفوا عند إنشاء مفوضية الأراضى وصلاحيتها، فيما تم إمهال مسار دارفور مهلة لتقديم رده غدا حول صلاحيات المفوضية.

وأكد ضيو مطوك أن طرفى التفاوض سيناقشان فى جلسة الغد ورقة العدالة الانتقالية، وعقد وفد الحكومة السودانية برئاسة محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة، جلسة مفاوضات اليوم الجمعة مع قادة مسار دارفور بمقر المفاوضات فى جوبا.

 


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تعثر المفاوضات

دارفور

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