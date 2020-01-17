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مسئول أمريكى: تهديدات إيران ستزيد من عزلتها

الجمعة، 17 يناير 2020 07:11 م
مسئول أمريكى: تهديدات إيران ستزيد من عزلتها برايان هوك المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران
واشنطن (رويترز)

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قال المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم الجمعة إن التهديدات التى تطلقها طهران ستؤدى فقط إلى عزلتها بدرجة أكبر وذلك بعدما قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها.

وأضاف هوك للصحفيين فى إفادة أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قيادى بالحرس الثورى الإيرانى برتبة برجادير جنرال فى أحدث خطوة من بلاده ضد إيران.

أعلن المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة أدرجت القائد فى الحرس الثورى الإيرانى اللواء حسن شافاربور فى قائمتها للعقوبات "لدوره فى قمع التظاهرات" فى بلاده.

وقال هوك، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الجمعة، إن: "شافاربور متورط فى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين، ويتحمل مسؤولية قمع 148 إيرانيا فى نوفمبر 2019".

وأشار هوك إلى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على شافاربور استند إلى معلومات حصلت عليها "من مواطنين إيرانيين زودونا بأكثر من 88 ألف شهادة (تدل على انتهاك حقوق الإنسان)"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية اطلعت على فيديو يظهر جثثا لمتظاهرين إيرانيين فى شاحنات.

وأكد أن العقوبات على إيران ستستمر ما لم تغير سياستها فى المنطقة وتوقف دعمها للإهاب، موضحا أن العقوبات الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادى فى هذا البلد.

وأضاف هوك أن أوروبا بدأت فى الرد على الابتزاز الإيرانى فى الملف النووي، مشيرا إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيرانى المسؤولين عن القمع، ونجحت فى جعل الثمن باهظا على النظام الإيرانى ومن يساعده.

وأشاد هوك، فى معرض حديثه، بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله اللبنانى إرهابيا، مؤكدا أن استمرار إيران فى تهديد العالم سيزيد عزلتها، ومستقبل إيران سيقرره الشعب الإيراني، وستتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب.

 

 


مسئول أمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

إيران

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