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صور.. عمليات إزالة المياه من شوارع مطروح بعد يوم أمطار غزيرة

الجمعة، 17 يناير 2020 10:30 م
صور.. عمليات إزالة المياه من شوارع مطروح بعد يوم أمطار غزيرة إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
مطروح – حسن مشالي

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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة بأطراف المدينة وعلى الكورنيش، خلال فترة المساء، بعد أن انتهت من إزالة المياه من الشوارع الرئيسية بوسط مدينة مرسى مطروح خلال فترة النهار، بالتعاون مع مجلس المدينة، تحت إشراف قيادات ومسئولي القطاعات المعنية بالشركة،، لإنهاء تراكم مياه الأمطار التي تساقطت، لتيسير حركة المواطنين والسيارات في جميع المناطق.

 وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن أطقم العمل بالشركة تعمل منذ الصباح الباكر، وتواصل عملها بشكل جيد، مع توافر المعدات والسيارات اللازمة إلى جانب خبرتهم في التعامل مع هذا الأمر، وأشاد بجهود العاملين في الشركة، خاصة مجموعات العمال التي تعمل في المياه وتحت الأمطار، في ظل الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة.

وقال محمد خضر مدير إدارة الإعلام بشركة مياه مطروح، أن  فرق عمل الطوارئ وإدارة الأزمات وقطاع الصرف الصحي بالشركة، تعمل حالياً على إزالة جميع تراكمات المياه بمناطق باب البحر والفيروز ومنطقة كوبري روميل والشلال بالإضافة إلى بعض الشوارع الفرعية بالمناطق المختلفة.

وأضاف "خضر" أن أطقم الشركة، تعمل وأثناء وبعد سقوط الأمطار لإزالة تجمعات المياه، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولا بأول، ومنع تراكمها لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات، من خلال 19 سيارة كسح و 6 سيارات مجهزة بمعدات خاصة، و 12 مضخة مياه بسعة 4 و 6 بوصة، بالإضافة إلى سيارات ومعدات مجلس المدينة.

 وكانت محافظة مطروح، قد شهدت سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، ومستمرة في الهطول بشكل متقطع، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، وتسببت الأمطار، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة،في تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق، ونجحت أجهزة المحافظة في إزالتها من خلال السيارات ومضخات المياه.

 يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

 

شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال المساء (1)
 إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال المساء (2)
 إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال المساء (3)
 إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال المساء (4)
 إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال المساء (5)
 إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع
شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع خلال المساء (6)
 إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

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