سقوط جزء من عقار تقطنه 16 أسرة بالإسكندرية.. وإنقاذ أحد العالقين

سقط جزء من عقار بالاسكندرية ، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من أحد العقارات بدائرة قسم الجمرك، فإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية بالإسكندرية، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 200 متر مربع تقريباً "بناء قديم" مكون من طابق أرضى "محلات وشقتين" وأربعة طوابق علوية (يقطنه 16 أسرة) وسقوط سقف حجرة شقة بالطابق الأخير على السقف أسفله حتى الطابق الأول علوى، نتج عنه إحتجاز (أحد الأشخاص) داخل الشقة سكنه بالعقار ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج الشخص دون حدوث إصابات. وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة أوصت بإخلاء العقار من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، وتنبه على قاطنى العقار بما جاء بالقرار، حيث أنهم رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أنه فى 23 أكتوبر الماضى ورد بلاغ لرئاسة حى غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال، اليوم الأربعاء، بلاغ بشأن سقوط عقار مكون من طابين بحارة 3 حارة السلطنة متفرع من شارع النيل بكرموز.

وانتقل اللواء هشام كمال، رئيس الحى، ويرافقه كلا من اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، اللواء حكمدار وسط و العميد مأمور قسم كرموز ورئيس مباحث كرموز، وبوجود قوة الحماية المدنية ووحدة الإسعاف وسكرتير عام الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة اشغال الطريق.

وأشار بيان صادر من الحى إلى أنه تبين بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة أن العقار مكون من دور أرضى، بالإضافة لدورين علويين ونتج عن سقوط العقار حالة وفاة لطفلة تدعى فريحه ابراهيم محمد تبلغ من العمر 7 أعوام، وإصابة المواطن محمود ابراهيم محمد يبلغ من العمر 19 عاما، وتم نقلة لمستشفى الجمهورية لتقلى العلاج المناسب .

بالبحث فى سجلات الحى وقد تبين صدرو قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 168لسنة 2013 والذى ينص على الهدم وتم تعديل القرار من هدم إلى إزاله الدور الاول والثانى علوى وترميم باقى العقار تحت أشراف هندسي متخصص وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5126 لسنة 2019 بالتنبيه على ملاك العقار بتنفيذ القرار حسب منطوقة وتم وابلاغ إدارة الحماية المدنية لوضع الحواجز الحديدية للازمة حول العقار حفاظا على المارة والأرواح والممتلكات.