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الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين

الجمعة، 17 يناير 2020 11:18 م
الصحة: خروج معظم المصابين فى حادث طبيبات المنيا .. وهالة زايد تنعى المتوفين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج معظم مصابي حادث الكريمات من مستشفى معهد ناصر، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتماثلهم للشفاء.
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المتبقي من المصابين 6 حالات فقط، منهم 3 حالتهم مستقرة ويعانون من إصابات ما بين كسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى 3 حالات أخرى بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية لهم فريق من الأساتذة والاستشاريين.
 
وأوضح مجاهد ، أن الوزارة فقدت طبيبة من المصابين إثر وفاتها اليوم الجمعة ، جراء هذا الحادث الأليم، وفي هذا الصدد نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الطبيبة، سائلةً المولى عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
 
 
وأكد مجاهد ، أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتقديم سبل الدعم بكافة أشكاله للمصابين وأسر المتوفين، خاصةً الدعم النفسي لهم، كما وجهت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية في هذا الشأن، بتشكيل فرق من الأطباء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، إثر هذا الحادث الأليم.
 
 



 


الصحة

طبيبات المنيا

المستشفيات

اليوم السابع بلس

طيبيات المنيا

حادث

الكريمات

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