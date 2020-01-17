الصحة توفر أصناف متطورة لعلاج الأمراض المزمنة تقلل الجرعات الدوائية للمريض

كشفت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان عن سعيها لتوفير المجموعات الدوائية المتطورة لعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب مشيره إلى أن اللجان الفنية بالإدارة مهتمة بتوفير أصناف جديدة تخدم احتياجات المريض المصرى خاصة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأضافت الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه من ضمن الأمراض التي يتم الاهتمام بها هو مرض السكر حيث وافقت الإدارة على توفير مستحضرات تفيد العديد من مرضى سكر من النوع الثاني تستهدف تحسين جودة العلاج بالإضافة إلي خفض عدد الأصناف العلاجية التي يتناولها المريض فضلا عن خفض مستويات السكر في الدم عبر الكلى وليس البنكرياس.

وقال الدكتور هشام الحفناوى أمين عام اللجنة القومية للسكر لليوم السابع، أن اللجنة تستهدف ضم الأدوية المتطورة والجديدة لعلاج مرض السكر، خاصة التي تقلل من الكميات الدوائية التى يحصل عليها المريض

ولفت إلى الأدوية الجديدة ليست بديلاً عن "الأنسولين"، حيث يستخدم لضبط السكر للحالات ما قبل الأنسولين، كما يستخدم معه في بعض الحالات وأوضح أن هناك قرابة ٩ ملايين مريض سكر في مصر، وأن هذه الأدوية تفيد مرضى النوع الثاني من السكر.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تطلق حملة قومية تندرج تحت مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن عوامل الاستعداد للإصابة بمرض السكر بين المواطنين وذلك ليتم تفادى المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض والتي يأتي فى مقدمتها التهابات الأعصاب الطرفية على أن يتم توفير العلاج بالمجان لجميع المرضي. الحملة الجديدة سيتم إطلاقها قريبا على أن يكون معنى بالفحص من هم فوق سن 40 عاما لتجنب المضاعفات الخطرة لمرض السكر كما أن الحملة تستهدف قياس السمنه والوزن والضغط والتعرف على التاريخ العائلي للمرضى لتعزيز قواعد البيانات والتعرف على معدلات الإصابة بالمرض أو احتمالية حدوثه .





