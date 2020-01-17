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اجتماع وزيرى خارجية كندا وإيران بسلطنة عمان لبحث كارثة الطائرة

الجمعة، 17 يناير 2020 05:07 م
اجتماع وزيرى خارجية كندا وإيران بسلطنة عمان لبحث كارثة الطائرة الطائرة الاوكرانية
(رويترز)

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 يلتقى وزير الخارجية الكندى فوانسوا-فيليب شامبين بنظيره الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الجمعة لبحث إسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية الأسبوع الماضى فى حادث راح ضحيته جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا بينهم 57 كنديا.

وقال أدام أوستن المتحدث باسم شامبين إن الوزيرين سيلتقيان فى العاصمة العمانية مسقط. وسيكون الاجتماع ثالث مناسبة يتشاور فيها الوزيران منذ الكارثة وذلك رغم قرار كندا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى عام 2012.

وقد أعلنت الخارجية الكندية عن اتفاق دول كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وأفغانستان، اليوم الخميس، على خمسة عناصر رئيسية تمثل "توجيهاً" فى تعاملها مع إيران، فيما يتعلق بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران الأسبوع الماضي.

 

وأكد بيان الخارجية الكندية أن كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان والمملكة المتحدة - أعضاء الفريق الدولى للتنسيق والاستجابة لضحايا رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية - عقدت اجتماعًا فى "كندا هاوس" فى لندن بالمملكة المتحدة اليوم، واتفقوا على إطار للتعاون مع إيران استجابة لهذه المأساة لتوفير المساءلة والشفافية والعدالة لأسر جميع الضحايا.

 

وأوضح البيان أن الإطار يرتكز على خمسة عناصر أساسية ستوجه تعامل هذه الدول مع السلطات الإيرانية لضمان الوصول الكامل ودون عوائق لمسؤولى هذه الدول من وإلى داخل إيران لتقديم الخدمات القنصلية، وأن تتم عملية تحديد هوية الضحايا بكرامة وشفافية ووفقًا للمعايير الدولية، وأن يتم احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن فى جميع الحالات، وإجراء تحقيق دولى شامل ومستقل وشفاف مفتوح أمام الدول التى تحكمها اتفاقية الطيران المدنى الدولي، وأن تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة، وتعترف بواجباتها تجاه عائلات الضحايا والأطراف الأخرى - بما فى ذلك التعويض، بجانب مساءلة المسؤولين عن ذلك من خلال تحقيق جنائى مستقل، تتبعه إجراءات قضائية شفافة ونزيهة تتفق مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان.

 


سلطنة عمان

كندا

اوكرانيا

الطائرة الاوكرانية

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