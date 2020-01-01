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ولى عهد أبو ظبى يزور إسلام آباد غدا

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:07 م
ولى عهد أبو ظبى يزور إسلام آباد غدا محمد بن زايد
أ ش أ

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يعتزم ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة باكستان يوم غد الخميس بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وأوضحت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى إسلام آباد - فى بيان لها أوردته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأربعاء - أنه خلال الزيارة التى ستستغرق يوما واحدا يلتقى بن زايد مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان، كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمى والدولي.

وكانت آخر زيارة قام بها ولى عهد أبو ظبى لباكستان فى 6 يناير 2019 بعد أسابيع قليلة من تقديم الإمارات دعما للاقتصاد الباكستانى بقيمة 3 مليار دولار.


وفى ظل تزايد تبادل الزيارات بين باكستان والدول العربية، تأتى زيارة بن زايد بعد أقل من أسبوع من لقاء وزير التسامح الإماراتى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع الرئيس الباكستانى عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان لمناقشة إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية، وكان قبلها زيارة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان لإسلام آباد، كما قام عمران خان بزيارة الرياض والبحرين


تأتى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من باكستان والدول العربية على خلفية قمة كوالالمبور التى عُقدت فى ماليزيا لمناقشة المشكلات التى تواجه الأمة الإسلامية.


محمد بن زايد

الإمارات

أخبار الإمارات

إسلام باد

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