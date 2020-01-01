وزيرة التضامن: صرف 2.91 مليار جنيه من معاشات يناير فى أول يوم

كتب مدحت وهبة

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص، لمتابعة صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى يومها الأول، حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الاربعاء عدد 1.81 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 2.91 مليار جنيه.

بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 196 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 371 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) 562 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 717 مليون جنيه، بالإضافة 1.05 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.82مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد والبنوك اعتباراً من اليوم لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأضافت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين، لافتة إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.