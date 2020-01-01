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وزارة الصحة السعودية تعرض تفاصيل خدمات وحدة التراخيص الصحية

الأربعاء، 01 يناير 2020 03:30 م
وزارة الصحة السعودية تعرض تفاصيل خدمات وحدة التراخيص الصحية وزارة الصحة السعودية
كتبت إيناس البنا

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​​​​​​​​​عرض موقع وزارة الصحة السعودية شرحا مفصلا عن الخدمات التي تقدمها وحدة التراخيص الصحية، وهي نظام موحد وشامل لجميع خدمات التراخيص الصحية، والتي تتميز بالتكامل التقني المباشر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتختص وحدة التراخيص الصحية بإصدار العديد من تراخيص المنشآت الصحية وغيرها.

ووفقا للتقرير فإن الخدمات التى تقدمها وحدة التراخيص الصحية تشتمل على التالي:

خدمة الموافقة المبدئية لتراخيص المنشآت الصحية:

وتمكن هذه الخدمة المستثمرين من الحصول على موافقة أولية من وزارة الصحة لبدء أي نشاط صحي بشكل آلي.

خدمة إصدار الترخيص النهائي للمنشآت الصحية:​​​تمكن هذه الخدمة المستثمرين ومنشآت القطاع الصحي القائمة من إصدار وتجديد وإلغاء ونقل الملكية وتعديل البيانات لتراخيص المنشآت الصحية بشكل آلي.​

​خدمة تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين:
 

تمكن هذه الخدمة المنشآت الصحية في المملكة من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين بشكل آلي خلال 30 ثانية فقط.

​خدمة ندب الممارس الصحي:
 

تتيح هذه الخدمة للجهات الصحية في القطاع الخاص إمكانية ندب الممارسين الخاصين بهم من جهة إلى أخرى من خلال نظام إلكتروني متكامل ومن غير الحاجة لزيارة وزارة الصحة أو أحد الجهات التابعة لها، وبذلك يتسنى للممارس التابع للقطاع الخاص العمل في الجهة المنتدب لها بشكل نظامي بعد الموافقة على طلب الندب من خلال النظام.​​

كيفية الحصول على وحدة التراخيص الصحية بالسعودية:
 

بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) للخدمات الصحية الإلكترونية، وتشمل الشروط المسبقة للحصول على الخدمة أن تكون المنشأة الطبية مسجلة في الصحة، ولديها ترخيص سارٍ.

تقدم الخدمة بشكل فورى ومتوفرة على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، على أن يتم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال 920002005 (من 8 صباحًا إلى 5 مساءً)، أو عبر البريد الإلكتروني، أو يتم تقييم الخدمة عن طريق مركز الاتصال (937) على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.

 


وحدة التراخيص الصحية السعودية

وزارة الصحة السعودية

اخبار الخليج

خدمات الصحة الإلكترونية

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