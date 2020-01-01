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هدية أردوغان لشعبه فى العام الجديد.. فصل 115 عاملا تركيا

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:04 م
هدية أردوغان لشعبه فى العام الجديد.. فصل 115 عاملا تركيا اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان احتفل بالعام الميلادى الجديد فى بلاده بطريقته الخاصة، حيث أقدم نظامه على فصل المئات من العمال الأتراك فى أول أيام عام 2020، موضحا أن مديرية شركة تابعة لمؤسسة تشليكلر القابضة، فسخت عقود 115 عاملا بالشركة؛ بسبب عدم قدرة الشركة على تلبية الحد الأدنى لزيادة الأجور فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها أنقرة.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن إدارة الشركة أفادت بعدم قدرتها على تلبية الحد الأدنى الجديد لزيادة الرواتب المطلوب تطبيقه، وبناءً عليه قررت فصل 115 سائقًا من العاملين بالشركة، فيما بدأ العمال المفصولون احتجاجًا أمام المحطة التي كانوا يعملون بها، في اليوم الأول من العام الجديد، محاولين إيصال معاناتهم وأصواتهم للجهات المسئولة.

 

وفى وقت سابق قالت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن جهانغير إسلام النائب في البرلمان التركى عن حزب السعادة المعارض أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان فقد قدرته على إقناع المواطنين بعدما أدركوا أن قادة الحزب يبحثون عن مصالحهم فقط، موضحا أن الاستقالات والانشقاقات ستتواصل في حزب الرئيس التركى خلال الفترة المقبلة كلما زادت الأزمات التى يواجهها العدالة والتنمية.

 

وأشارت القناة، فى تقرير لها، أن النائب في البرلمان التركى عن حزب السعادة المعارض أوضح أن حزب العدالة والتنمية فقد قدرته على حشد أنصاره من الناخبين وإقناعهم بسياسات الحزب، قائلا: لعل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا خلال الفترة الأخيرة، أظهرت أن المعارضة قد تدفع الحزب الحاكم للتراجع بشكل كبير، والمعارضة التركية يمكنها أن تفعل الكثير أمام الحزب الحاكم، وتتفوق عليها لو تعاونت فيما بينها، واتحدت في العديد من القضايا كالديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين القوى وتفعيل دور البرلمان.

 

 

 


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