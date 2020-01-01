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ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية " كريستال " وعلى متنها 1296 راكبا

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:53 م
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية " كريستال " وعلى متنها 1296 راكبا السفينة
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المركز الاعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي  مساء اليوم السفينة السياحية "CELESTYAL CRYSTAL" قادمة من الإسكندرية ويبلغ طولها 134مترا ،بغاطس 6 مترا ،وحمولة كلية25611 ألف طن، رافعة علم مالطا وعلى متنها 1296 راكب وطاقم بحاره من مختلف جنسيات العالم ، وتعد واحدة من أفخم السفن السياحية ضمن برنامج جولاتها الخامس خلال الموسم الشتوى ضمت 6096 سائح خلال العام 2019.

تأتى هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الاعداد والترتيب له طيلة العام لظهوره بالشكل اللائق  ،وتم تجهيز كافة الاستعدادات، لاستقبال السفينة ،ومرافقة الوفود خلال فترة الزيارة وخروجها من الميناء بأمان ويسر.

وكانت قد أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء  24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الارصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما  سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات وبضائع عامه ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه.

 


اخبار مصر

ميناء بورسعيد

حركه السياحه

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