موجز المحافظات.. محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، قيام محافظ الغربية بجولة تفقدية لمسار العائلة المقدسة بالمحافظة، بالإضافة لقيامه بجولة على الكنائس والأديرة لتهنئة الأقباط بإحتفالات رأس السنة الجديدة والتأكد من الخدمات الأمنية على دور العبادة، وفى محافظة كفر الشيخ قام مسئولى كلية الذكاء الصناعى بتوزيع الشوكالاته على الطلاب خلال أول امتحان لهم.

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