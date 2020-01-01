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موجز المحافظات.. محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:38 م
موجز المحافظات.. محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، قيام محافظ الغربية بجولة تفقدية لمسار العائلة المقدسة بالمحافظة، بالإضافة لقيامه بجولة على الكنائس والأديرة لتهنئة الأقباط بإحتفالات رأس السنة الجديدة والتأكد من الخدمات الأمنية على دور العبادة، وفى محافظة كفر الشيخ قام مسئولى كلية الذكاء الصناعى بتوزيع الشوكالاته على الطلاب خلال أول امتحان لهم. 

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صور... محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود

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