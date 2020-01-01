سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موجز أخبار الاقتصاد.. الحكومة توافق على تخصيص 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية

الأربعاء، 01 يناير 2020 06:49 م
موجز أخبار الاقتصاد.. الحكومة توافق على تخصيص 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الاقتصاد المصرى والعالمى عدد من الأحداث فى أول أيام السنة، لعل من أبرزها على المستوى المحلى مثلا موافقة الحكومة على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية...

مصادر: مفاوضات بين إينى ويو.إف.جى لشراء حصتها بمصع إسالة الغاز بدمياط

جهاز الاحصاء: ارتفاع عدد المنشآت الرياضية إلى 5 آلاف و148 منشأة عام 2018

مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين

 

المعارض الخارجية

منظومة المعارض

موجز الاقتصاد

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة ترجئ الحجز الإدارى على أموال المنشآت الصناعية والسياحية المتعثرة

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:56 م

أبرز 12 قرارا للحكومة فى أول أيام2020.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية.. ومد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية.. وبروتوكول بين الرياضة وشركة هولندية لتنفيذ مشروع"نجوم مصر"

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:36 م

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين 4 وزارات

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:15 م

الحكومة تقر التعاقد على توريد وتركيب 8 محالج بخطة التطوير

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اليوم السابع: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد

اليوم السابع: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الأهلي يعيد الرئاسة الشرفية للمستشار تركى ال الشيخ.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستاد.. بيع وليد أزارو فى السعودية.. ضم صفقات سوبر للفريق الأحمر وتحمل قيمة أى غرامة قد تفرض على كهربا

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الأهلي يعيد الرئاسة الشرفية للمستشار تركى ال الشيخ.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستاد.. بيع وليد أزارو فى السعودية.. ضم صفقات سوبر للفريق الأحمر وتحمل قيمة أى غرامة قد تفرض على كهربا

موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

فيديو.. "ميت الحارون" أقدم قرية ابتكرت حلولا للكاوتش القديم بالغربية.. أبناء القرية حاربوا حرق الإطارات المستعملة بتحويلها لمقاطف وسوست للأنتريهات.. خط قرى زفتى وكفر سعد باشا زغلول أتاحت فرص عمل تحتاج للدعم

فيديو.. "ميت الحارون" أقدم قرية ابتكرت حلولا للكاوتش القديم بالغربية.. أبناء القرية حاربوا حرق الإطارات المستعملة بتحويلها لمقاطف وسوست للأنتريهات.. خط قرى زفتى وكفر سعد باشا زغلول أتاحت فرص عمل تحتاج للدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة