موجز أخبار الاقتصاد.. الحكومة توافق على تخصيص 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية

كتب – إسلام سعيد

شهد الاقتصاد المصرى والعالمى عدد من الأحداث فى أول أيام السنة، لعل من أبرزها على المستوى المحلى مثلا موافقة الحكومة على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية...

مصادر: مفاوضات بين إينى ويو.إف.جى لشراء حصتها بمصع إسالة الغاز بدمياط

جهاز الاحصاء: ارتفاع عدد المنشآت الرياضية إلى 5 آلاف و148 منشأة عام 2018

مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين