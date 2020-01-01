"ممفيس" تتحول إلى الربحية بنسبة نمو 115% خلال 5 أشهر من العام 2019-2020

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الدكتورة عبلة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن أن الشركة حققت مبيعات خلال عام 2018/2019 نحو 362,8 مليون جنيه مقارنة بالعام 2017/2018 نحو 339,5 مليون جنيه بنسبة نمو 7%.

وأضافت الدكتورة عبلة يوسف لـ"اليوم السابع" أن الشركة تجاوزت الفترة العصيبة السابقة وحققت ربحية بقيمة 2.56 مليون جنيه فى الفترة من 1/7/2019 حتى 30/11/2019 (5 أشهر)، مقارنة بخسارة قدرها 16.36 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق (5 أشهر) بنسبة نمو115 % ربحية.

أضافت أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات النشـاط الجاري للعام المالي 2019 / 2020 مبلغ 441 مليون جنيه، مقابل مبلغ 367 مليون جنيه المحقق الفعلي للعام المالي 2018/2019، بزيادة قدرها مبلغ 74 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 20%، لافتة إلى أن صافى الربح المتوقــع للعام المالي 2019/2020 يصل لمبلـغ 12 مليون جنيه، مقابل خسارة 25 مليون جنيه المحقق الفعلي للعام المــــــالي 2018 / 2019 بزيادة قدرها 37 مليون جنيه.

وحول صادرات الشركة أشارت رئيس شركة ممفيس إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لـ11 دولة عربية وأفريقية وفى صدد التعاقد مع وكلاء جدد في كثير من الدول العربية والأفريقية مثل (العراق – السودان – السعودية) لزيادة التصدير، لافتة إلى أن الشركة نجحت في اجتياز تفتيش وزارة الصحة لكل من دولة ليبيا واليمن وأوغندا والعراق.

وذكرت أن الشركة طورت مؤخرًا معمل الميكروبيولوجى وفقا لأحدث المواصفات الحديثة، كما توفر شركة ممفيس 169 مستحضرًا بشريًا و30 مستحضرًا بيطريًا و16 مستحضرًا مصنعًا، وتحت التسجيل عدد 30 مستحضرًا جديدًا.

وحول تحديث المصانع أشارت عبلة يوسف إلى أنه جارٍ العمل على تطوير المنطقة العقيمة لتتطابق مع قواعد الـGMP فى إنتاج الأمبول على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة 2019-2020، بجانب تطوير محطة المياه ومنطقة الأشربة والمعلقات.2020 – 2021، وكذلك شراء ماكينة جديدة لتعبئة الأمبولات. 2021 – 2022، وتطوير معمل تأكيد الجودة.