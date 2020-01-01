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مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:32 م
مصلحة الجمارك تعدل رسوم الوارد فى اتفاقيتين تجاريتين مصلحة الجمارك
كتب : أحمد يعقوب

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أعلنت مصلحة الجمارك بيان اتفاقيات رقم 1 لسنة 2020 الصادر من الإدارة العامة للإتفاقيات والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولى بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بـمصلحة الجمارك، والذى ينص على أنه فى ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول كلا من ( إتفاقية منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء وإتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا ) إعتبارا من 2020/1/1 يتم تطبيق الآتى:
 
أولا إتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء المنتجات المدرجة فى الفئة (د) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.
 
ثانيا إتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا المنتجات المدرجة فى القائمة (4) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.
 
 
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ملخص اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا
 
عقدت الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا خلال الفترة 28-31 اكتوبر 2006 بالقاهرة وتم خلال هذه الجولة الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاق, وتم توقيع الاتفاق فى 27 يناير2007 بدافوس. 
   
أولاً : المزايا المتوقعة من إبرام وتنفيذ اتفاق تجاره حرة مع دول الافتا: بالإضافة إلي دعم العلاقات التجارية مع دول الافتا (سويسرا-النرويج-ليختشتاين- ايسلندا)
 
القائمة الرابعة (السيارات):
 
-  يبدأ التخفيض الجمركي مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
 
-  وهي تحتوي علي السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات كهربائية و التي تم نقلها من القائمة الثانية إلي القائمة الرابعة بناء علي متطلبات اتحاد الصناعات.

مصلحة الجمارك

منطقة التجارة الحرة

الجمارك

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