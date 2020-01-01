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مخزونات النفط فى أمريكا تهبط أكثر من 7 ملايين برميل الأسبوع الماضى

الأربعاء، 01 يناير 2020 10:31 م
مخزونات النفط فى أمريكا تهبط أكثر من 7 ملايين برميل الأسبوع الماضى النفط
رويترز

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أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى أن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير،وهبطت مخزونات الخام 7.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 27 ديسمبر كانون الأول إلى 436 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التى كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل، وارتفع استهلاك مصافى التكرير من الخام بمقدار 74 ألف برميل يوميا، وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 776 ألف برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويتر قد توقعوا زيادة قدرها 2.1 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل مقارنة متجاوزة التوقعات التى كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 447 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضى إلى 5.97 مليون برميل يوميا.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية للمخزونات البترولية غدا الخميس، متأخرة يوما بسبب عطلة العام الجديد.


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