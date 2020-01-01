محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بالقطاع الصحى بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عصر اليوم جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة المشروعات الجارية بالقطاع الصحى وإجراءات تأمين الكنائس بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ووكيل وزارة الصحة بالغربية.

حيث بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد مبنى الإدارة الصحية بأول المحلة والأقسام التابعة لها (الوقائي – التطعيم – الترصد – والأمراض المعدية – عيادة الرمد – عيادة الكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب) ، موجهاً بتشكيل لجنة هندسية بالإشتراك مع مديرية الصحة لوضع مخططات الإستفادة من المساحات الغير مستغلة في محيط الإدارة.

كما تابع خلال الجولة؛ أعمال إنشاء مستشفي رمد المحلة وأعمال تطوير مستشفي الأمراض الصدرية ، مكلفاً القائمين على الأعمال بعرض جداول زمنية لمراحل التنفيذ لمتابعة الإلتزام بها والإنتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة مما يساعد على تحسين المنظومة الصحية بنطاق المركز.

وشملت جولة محافظ الغربية أيضاً تفقد الأعمال الجارية بشارع سكة زفتى من (صرف صحى – رصف) ، موجهاً رئيس حى ثان المحلة بتكثيف حملات النظافة بنطاق الحى ورفع القمامة أولاً بأول.

كما تفقد أيضاً كنيسة العذراء وكنيسة سانت تريزا بالمحلة لمتابعة الإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة بأعياد الميلاد المجيد ، حيث كلف محافظ الغربية رئيس مدينة المحلة بصيانة البلدورات بمحيط الكنائس ودهانها بالإضافة إلى دهان الأعمدة.

كان محافظ الغربية قد تفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبل أعمال تطويره بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه ووضعه على الخريطة السياحية ليكون عنصر جذب للسائحين للمحافظة.

حيث تتضمن أعمال التطوير (رصف وتمهيد الشارع بالإنترلوك – إنشاء بلدورات وأرصفة – دهان الواجهات – أعمال إنارة – تطوير الميدان) ، وكلف محافظ الغربية رئيس مدينة سمنود بسرعة إنهاء الإجراءات مع الجهات المعنية والبدء فى تنفيذ الأعمال.

وخلال الجولة؛ قام محافظ الغربية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب التى مكثت بها العائلة المقدسة 17 يوم ، حيث قدم التهنئة لراعى الكنيسة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، كما تفقد محتويات الكنيسة من أيقونات أثرية وبئر المياه والماجور المقدس والمكتبة.