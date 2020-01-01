محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يبحثان سبل التعاون المشترك

الشرقية - إيمان مهنى

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،لبحث سبل تطوير التعاون المشرك بين المحافظة والجامعة وتعزيز الشراكة والأداء في مجالات العمل المتبادلة.

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،أن هذا اللقاء يأتي تدعيماً وإستكمالاً للمسيرة البناءه والتعاون المثمر ما بين المحافظة والجامعة، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي و شؤن البيئة وخدمة المجتمع والمجالات الأخرى المتعددة.

حرص المحافظ على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جامعة الزقازيق في المجالات الرياضية والثقافية لجميع أبناء المحافظة لضمهم في نسيج واحد والتحامهم بالدولة وتعزيز هويتهم المصرية ومبادئ الولاء والإنتماء لديهم ،مؤكد أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم، والداعم الرئيسي لخطط التنمية التي تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة 2030، فضلا عن ما تقدمه من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسيه و فنية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثمن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق زيارة الأستاذ الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية لدعم أواصر الثقة والتعاون المتبادلين بين المحافظة والجامعة وكذلك الجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة الشرقية وتطوير آليات العمل من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.