محافظ الدقهلية بدء التدريب التشغيلي للعاملين بالمراكز التكنولوجية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بدء التدريب التشغيلي للعاملين بالمركز التكنولوجي بمركزي المنصورة وتمي الأمديد، مضيفا إنه في إطار التنسيق بين الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمحافظة ومشروع تطوير المحليات تم تدريب العاملين في مختلف الوحدات المحلية،وانه بانتهاء التدريب في مركزي المنصورة وتمي الأمديد تكون جميع المراكز التكنولوجية جاهزة لتقديم الخدمة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري وتوفير الوقت والجهد وتساهم في رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية تعمل على تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد وخلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالي.

يذكر بأن استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم القمص انسيموس رزق والقس اسطتانوس عيد ممثلين عن مطرانية ميت غمر لتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد .

وأكد وفد الكنيسة حرصه على تقديم التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد وفي كل المناسبات، تقديرا لجهوده المتميزة في مختلف القطاعات بالمحافظة.