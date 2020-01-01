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محافظة الإسكندرية تحذر من تقلبات جوية وموجة طقس سيئ حتى السبت

الأربعاء، 01 يناير 2020 11:31 م
محافظة الإسكندرية تحذر من تقلبات جوية وموجة طقس سيئ حتى السبت أمطار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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حذرت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، من هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك وفق البيان رقم 1 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية.

ويشير تقرير معهد بحوث الموارد المائية إلى احتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يومى الخميس والجمعة وحتى السبت، على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة من متوسطة إلى خفيفة قد تصل إلى 30 - 35 مم فى اليوم، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 إلى 5 درجات، ويكون الطقس بارد وشديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع أحيانا وتنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما حذرت محافظة الإسكندرية الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار بها.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، بالقيام بجولة تفقدية، صباح اليوم، بأحياء المنتزه أول المنتزه ثان وشرق ووسط، لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار أثناء النوة الحالية والوقوف على سيولة الحركة المرورية بشوارع المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وتفقد السكرتير العام تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية وتمركز سيارات الشفط على طول طريق الكورنيش، بمنطقة المعمورة، وكوبرى ستانلى بمنطقة سان استيفانو، ومنطقة شرق، منطقة جناكليس أمام كلية الفنون الجميلة.


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