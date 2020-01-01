لهذه الأسباب لن يمكنك الاستفادة من هواتف 5G في الوقت الحالي

كتبت هبة السيد

يؤكد العديد من خبراء الاتصالات على مستوى العالم في العديد من المناسبات، أن شبكات الجيل الخامس 5G ستنتشر عالميًا بداية من عام 2020 ويستغرق انتشارها من 3 لـ4 سنوات وفقًا لجاهزية كل دول من ناحية البنية التحتية وشبكات الاتصالات، وذلك وسط تقدم مذهل للهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، حيث تتسابق الشركات العالمية في إطلاق هواتف فائقة التطور يمكنها استقبال الجيل الخامس للمحمول 5G.

كانت مؤسسة "جارتنر" العالمية للأبحاث قد كشفت في تقرير لها بشهر سبتمبر من العام الماضي، عن تراجع حجم مبيعات الهواتف الذكية عالميًا لاسيما من الفئة العليا مقارنة بنظيرتها من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة وتلك الأقل من الأداء المتوسط، ما أثار العديد من التساؤلات وسط تطور كبير تشهده الهواتف الذكية من الفئة العليا التى تستقبل خدمات الجيل الخامس.

وأعلنت العديد من الشركات المصنعة للأجهزة عن هواتف مزودة بالجيل الخامس للمحمول وإعلان بعض الدول مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تقديم الخدمة تجريبيًا وبشكل محدود ببعض المناطق لديها، فإن الاتحاد الدولي للاتصالات كان يضع معايير الترددات والشبكات المستخدمة لتقنية الجيل الخامس للمحمول بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019 وهو مؤتمر يضع سياسات الاتصالات بالعالم كل 4 سنوات.

وللأسباب السابقة قد لا يستفيد البعض من مستخدمي هواتف الجيل الخامس للمحمول من الخدمة إذا ما تنقل في مناطق بعيدة عن التغطية اذ يستغرق انتشار شبكات الجيل الخامس من 3 إلى 4 سنوات عالميًا، كما أن أسعار الهاتف الحالية مرتفعة للغاية في ظل عدم انتشار الشبكات التي صمم الهاتف لاستقبالها ولكنه قد يكون مفيد بخصائص ومزايا أخرى تتعلق بالشاشة وحجم الكاميرا والتصميم كما يمكنه التعامل بشكل أفضل عبر شبكات الجيلين الثالث والرابع.

وتتوقع "جارتنر" أن يزيد عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة والمتصلة بشبكات الجيل الخامس بأكثر من ثلاثة أضعاف بين العامين 2020 و2021، لترتفع من 3.5 مليون وحدة في العام 2020 إلى 11.3 مليون وحدة في العام 2021، وبحلول العام 2023، سيصل عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة والمتصلة بشبكات الجيل الخامس إلى 49 مليون وحدة.

ومن المتوقع أن تساهم تكنولوجيا الجيل الخامس في أحداث ثورة كبيرة في عالم إنترنت الأشياء واستخدام الروبوت ووفقًا لبعض تقارير فإنها ستساهم في اتصال الآلات مع بعضها البعض.

ويقدم الجيل الخامس للمحمول 5G سرعات عالية للإنترنت تصل ضعف سرعات الجيل الرابع بنحو 200 مرة، أي حوالي 1 جيجا بايت في الثانية الواحدة ما يمكن المستخدم من تحميل فيلم بدرجة وضوح HD خلال بضع ثوان.